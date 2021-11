Dwayne Johnson (49), zvijezda filma 'Red Notice', podijelio je dirljiv video na Instagramu u kojem je pokazao obožavateljima kako je iznenadio mornaričkog veterana Oscara Rodrigueza s glumčevim "osobnim kamionom", a na to ga je ponukala Oscarova priča, piše People.

"Danas je bio dobar dan", napisao je Johnson u opisu videa na Instagramu kojeg je objavio u srijedu. "Sretan Božić @coach_orod i uživajte u svom novom kamionu. Pozvao sam obožavatelje na posebnu projekciju novog filma 'Red Notice' i želio sam učiniti nešto cool za sve njih", rekao je The Rock.

Darežljivi The Rock je imao bolji plan

Johnsonova "prvobitna ideja bila je pokloniti Porsche Taycan, koji vozim u filmu 'Red Notice'. No, nakon što je njegova ekipa kontaktirala Porsche, dobili su odbijenicu pa su se odlučili na to da The Rock pokloni svoj personalizirani kamionet, otkriva People.

"Oscarova me priča dirnula. Brini o svojoj 75-godišnjoj majci, osobni je trener, propovijeda u svojoj crkvi, pruža podršku i obroke za žene žrtve obiteljskog nasilja. Ponosni i skromni mornarički veteran. Ljubazno ljudsko biće", rekao je The Rock u svom videu. Oscar je to dobro rekao, neposredno prije nego što se odvezao, "To je samo ljubav. To je sve, brate. Samo ljubav."

Johnson je još dodao: "Uživaj u svom novom kamionetu i sretan Božić tebi i tvojoj obitelji!!!" U videu se vidi kako Johnson daje Rodriguezu karticu s objašnjenjem da je kamionet sada njegov. Obuzet emocijama, Rodriguez se spustio na pod i počeo plakati, pitajući: "Što se, dovraga, događa?", a onda je zagrlio glumca.

Emotivni div

"Tvoja priča me stvarno dirnula jer čujem da si osobni trener, uvijek držiš pozitivu, motiviraš ljude i optimističan si", rekao je Johnson Rodriguezu pred gledateljima kina. Rodriguez je rekao: "Jednostavno sam bez riječi. Tako mi je drago što sam te upoznao, osjećam se tako ohrabreno sada, tako uzdignuto. Ohrabruje me tvoja pojava. Pratim te na Instagramu, slušam tvoje riječi. Ti me inspiriraš. I da, učinimo to. Promijenimo svijet, jednu po jednu osobu."

Nakon što je vidio Rodrigueza kako se vozi sa svojim novim kamionom, Johnson se osvrnuo na trenutak, rekavši: "Bila mi je samo čast dati malo radosti nekome tko zaslužuje puno više od mog kamioneta", prije nego što se nasmijao i shvatio je da nema prijevoz: "A sada moram shvatiti kako se vraćam kući. Jer nemam svoj prijevoz." Rodriguez se također osvrnuo na trenutak na svom Instagramu, podijelivši fotografiju sebe i svog potpuno novog kamiona.