"Neki ljudi su me izdali kad su mi bili najpotrebniji. Oni su inzistirali da uđem na 'Farmu' iako ja to nisam htjela. Nakon izvijesnog vremena mami sam rekla ovako: 'Mama, nikada nisam poželjela da mi netko drugi bude roditelj osim tebe i tate, ali samo ti na jednoj stvari zamjeram, a to je što me nisi naučila što je zlo prije nego što sam izašla iz kuće. I braća i ja smo štićeni od tog zla na jedan kulturan i lijep način. Kasnije sam naučila što je zlo, nažalost", zaključila je svoju tužnu priču.