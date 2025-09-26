Tek joj je 28, a za stan je izdvojila ovoliku cifru?! Pogledajte gdje useljava poznata srpska zvijezda

Pjevačica Teodora Džehverović (28) kupila je dvoetažni stan na 21. katu jedne od zgrada u luksuznom naselju Beograd na vodi. Stan je platila oko 400.000 eura, a uz njega je kupila i dva parkirna mjesta u garaži. Ovo joj je druga nekretnina – prvi stan kupila je prije tri godine u Višnjičkoj banji.

Kako otkriva izvor blizak pjevačici za Kurir, Teodora je o životu u Beogradu na vodi sanjala još od početka izgradnje tog modernog kompleksa. Taj san ju je godinama motivirao da marljivo radi, štedi i ne odustaje dok ga ne ostvari.

Još se nije uselila jer želi stan urediti potpuno po svom ukusu. Angažirala je arhitekta i dizajnera interijera, a posebnu je pažnju posvetila detaljima. Mramorni stol naručila je iz Albanije, fotelje od janjeće kože stižu iz Turske, a kupaonica će imati hidromasažnu kadu i posebno oblikovani umivaonik.

Pjevačica planira svoj prvi stan iznajmljivati jer je moderno opremljen i dobro očuvan, pa od njega očekuje dodatni prihod. Vjeruje da je ulaganje u nekretnine najbolji način čuvanja i povećanja vrijednosti novca jer cijene nekretnina s vremenom rastu.

