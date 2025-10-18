Taylor Swift i Blake Lively zauvijek prekinule prijateljstvo? Izvori tvrde da nisu u kontaktu

Društvenim mrežama ovih su dana kružile priče da su se bivše prijateljice Taylor Swift i Blake Lively, čiji je odnos narušen tijekom pravne drame Blake Lively s redateljem filma "It Ends With Us", Justinom Baldonijem, navodno "diskretno" ponovno susrele. Ipak, izvori za američki portal Page Six tvrde drukčije.

"Nemaju nikakav kontakt", rekao je izvor o odnosu pjevačice i glumice, navodeći da se nekada bliske prijateljice nisu čule otkako je drama oko slučaja počela prošle zime. Drugi izvor potvrdio je da se već neko vrijeme nisu vidjele niti razgovarale, ali nije precizirao točno vrijeme.

Foto: Profimedia

Situacija se zakomplicirala nakon što je Lively u prosincu 2024. podnijela tužbu protiv Baldonija zbog navodnog seksualnog uznemiravanja, kršenja ugovora i odmazde, između ostalog. Baldoni je u siječnju 2025. podnio protutužbu od 400 milijuna dolara, optužujući Lively za iznudu i klevetu.

Baldoni je tvrdio da je Lively iskoristila svoje prijateljstvo sa Swift, a objavljene su i poruke u kojima Lively naziva svog supruga Ryana Reynoldsa i Swift svojim "zmajevima", aludirajući na to da njihov status može iskoristiti protiv Baldonija.

Baldoni je također tvrdio da je, kada je bio pozvan u stan Blake Lively i Ryana Reynoldsa, prisutna bila i Taylor Swift. Prema njegovim tvrdnjama, Reynolds i pjevačica su se oduševljavali prepravcima njegovog scenarija za spomenuti film koje je Blake Lively navodno konstantno radila.

Foto: Profimedia

Taylor se osjeća iskorišteno

"Taylor bi voljela da je Blake nije povukla u cijelu ovu situaciju. Prijateljice su godinama i Taylor cijeni iskrena prijateljstva, ali u ovom trenutku ne može se oteti dojmu da je iskorištena", rekao je izvor.

Drugi izvor u kolovozu je rekao da će Swift "zauvijek biti bijesna zbog toga kako ju je Blake očito koristila za publicitet i prednost u svojim poslovima. Ne može vjerovati da bi Blake uopće mogla pomisliti na to, a kamoli napisati takve stvari u porukama".

Dokumenti koje je pribavio portal Page Six u rujnu tvrdili su da je Swift pristala svjedočiti u slučaju, no pjevačicina odvjetnička ekipa demantirala je to pismom sudcu Lewisu J. Limanu.

"Moja klijentica nije pristala na ispitivanje. Ako bude prisiljena na ispitivanje, savjetovali smo (nakon što smo prvi put čuli za ispitivanje prije samo tri dana) da njezin raspored može prilagoditi potrebnom vremenu tijekom tjedna od 20. listopada", stoji u izjavi Swiftinih odvjetnika.

Protutužba Baldonija od 400 milijuna dolara odbijena je u lipnju, dok Livelyjina tužba i dalje traje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski obukao i sako da impresionira Trumpa, ali ostao i bez Tomahawka i bez jamstava