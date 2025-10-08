Taylor Swift otkrila zašto neće nastupati na Super Bowlu: 'Nema mačeva, ali je kao borba gladijatora'

Godinama se spekulira o mogućem nastupu američke pjevačice Taylor Swift (35) na poluvremenu Super Bowla – jednom od najgledanijih televizijskih događaja na svijetu. Budući da je u vezi s Travisom Kelceom (35), zvijezdom NFL-a i igračem Kansas City Chiefsa, mnogi su vjerovali da je njezin nastup samo pitanje trenutka. No, Swift je sada pojasnila zašto to još nije u planu – i razlog je upravo Travis.

Tijekom gostovanja u emisiji The Tonight Show 6. listopada, Swift je voditelju Jimmyju Fallonu otkrila da ju organizatori Super Bowla već dulje vrijeme pozivaju da nastupi. Ipak, kaže kako joj je trenutno važnija podrška partneru nego vlastita pozornica.

"Zaljubljena sam u dečka koji igra izuzetno opasan sport", rekla je Swift, aludirajući na brutalnu prirodu američkog nogometa. "To je kao šah, ali pun udaraca. Nema mačeva, ali svejedno izgleda kao borba gladijatora."

Dodala je da tijekom sezone jednostavno ne može razmišljati o velikom nastupu dok Travis riskira zdravlje na terenu svake nedjelje. "Zamislite da on igra utakmicu visokog rizika, a ja u tom trenutku razmišljam o koreografiji i LED panelima. Ne ide mi to zajedno".

Unatoč tome, Swift ističe da ova odluka nije donesena pod utjecajem Kelcea. "Travis bi bio presretan da nastupim. Ovo nije zbog njega, već zbog mene. Jednostavno mi je pažnja trenutno drugdje", objasnila je.

