Tatjana Jurić se u Hrvatsku prije samo nekoliko dana vratila s putovanja iz Malezije

Poznata je voditeljica u avionu dočekala 41. rođendan. Njeni su je prijatelji posebno iznenadili te uz pomoć osoblja voditeljici uručili rođendansku tortu i slavlje.

"Moj rođendan smo, eto ništa nisam znala, dočekali točno u ponoć, na desetak tisuća metara, upravo u avionu turske tvrtke. Pomisao na to da meni tamo negdje gore stiže torta uz Happy B'Day, dok dolje otac za ruku drži svoju ispod ruševina preminulu kćer, zastrašujuća je i beskrajno, beskrajno tužna. Bebice koje su ostale bez roditelja, djedovi i bake koji oplakuju svoje unuke, razrušeni životi i sudbine koje i nas same moraju dotaknuti. Tisuće sudbina svakoga dana za koje nikada ni ne doznamo. Svijet je zastrašujuće mjesto, a to koliko i kako život može biti ohol i udariti, vjerujem, do sada je većina nas već spoznala.

Ni sutra nam nije zagarantirano, a kamoli sljedeći rođendan. Hvala našem domaćinu na divnom putovanju u Maleziju i hvala im što su nas, unatoč nacionalnoj tragediji, zgotovili do kraja; pa i, evo, slavili rođendan. Nije vrijeme od slavlja, posve mi je jasno, pa opet - svaki pojedinac stoički na svom radnom mjestu, s osmijehom na licu. May Allah ease your pain, dear friends. And thank you. Filmiće i lijepe trenutke s putovanja, podijelit ću kad u Turskoj prođu dani žalosti. Puse svima i hvala na čestitkama", napisala je Tatjana pozirajući uz tortu.

No, nije to bila jedina torta koju je lijepa voditeljica dobila za rođendan.

"Gdje god dođem ovih dana, pušem svjećice! Ne znam smije li se ista želja zamišljati stalno iznova, ali koliko sam je puta ovih dana zamislila, mogla bi se konačno i ostvariti. Prestanite, molim, svi s tortama, imat ću sto kila!", napisala je Tatjana pozirajući uz buket ruža i tortu u obliku srca.