Voditeljici Tatjani Jurić diskus hernija pravi probleme već 23 godine, i nakon svega što je prošla zadnjih tjedana donijela je konačnu odluku o odlasku na zahvat koji ju je riješio bolova te će joj poboljšati kvalitetu života.

'Otkad znam za sebe...'

Iako je nedavno objavila snimku na kojoj vježba u bazenu i poručila da se svim silama trudi izbjeći operaciju, očito nije moglo bez toga. Tatjana se javila na Instagramu i otkrila kako je zahvat prošao više nego dobro.

"Nisam se lako odlučila na ovaj zahvat, a sad si mislim što sam čekala! Popodne operacija, sutradan sam iz bolnice išetala bez bolova, uspravna i na svojim nogama. Doslovno! Na leđima imam tri mala šava, ništa, ali ništa me više ne boli, a tko se s diskus hernijom susreo zna o kakvim je ovdje bolovima riječ. Dr. Rotim, dr. Sajko i cijela ekipa hvala vam!", započela je Tatjana.

"Ovo nije plaćena objava, ali vidim prema vašim porukama ovih tjedana, mnogima će informacije biti korisne! Pune 23 godine živim s diskus hernijom. Od povrede još u srednjoj školi. Znam sve fore kako si pomoći, što smijem, što ne. U srednjoj sam na maturalac išla tako da su mi na podu autobusa napravili improvizirani ležaj. Moj prvi susret s hernijom, akutno stanje. Vježbom i terapijom, operacija nije bila potrebna, ali tegobe mi u ova dva desetljeća ustvari nikada nisu u potpunosti prestale. Otkad znam za sebe, svjesna sam postojanja svoje desne noge", opisala je Tatjana u objavi na Instagramu te opisala kakve joj je sve tegobe izazvala diskus hernija.

"Povremeno trne sve do malog prsta, boli, steže donji dio leđa. Kad kišem, nogu dižem i stišćem o prsa da manje boli; kad mi nešto padne, isto podižem nogom, ne sagibam se. Kad god negdje dođem, pa sjednem, dižem jednu nogu na stolac, kao na ovoj fotografiji, pa uvijek objašnjavam da nisam nepristojna, boli me, ne mogu drukčije sjediti", otkrila je voditeljica te priznaje da je ipak znala kako izaći donekle na kraj s tim problemom.

"Bolje je kad sam u treningu, ali u ozbiljnom treningu, kad i ako s vježbanjem posustanem, bol se s vremenom pojačava. Već i sve to šteti samom živcu, noga slabi, cirkulacija loša, mišići propadaju. O tome što je i kako tijelo kompenziralo, pa kako danas izgleda moja postura, bolje da šutim. Da skratim, 23 godine živim s diskus hernijom. Dosta je. S discus hernijom se da živjeti, ali kvaliteta života je bitna! Ako dugotrajno nema poboljšanja, a osobito ako opet dođe do akutnog stanja i pogoršanja koje se ne smanjuje, od operacije ne treba zazirati, danas su to u mnogočemu poštedni zahvati. Minimalno invazivni zahvati, ne trgaju tkivo, idu direktno. I da ne bi bilo zabune, s operacijom ili bez, bez vježbanja ništa! Trening, vježbanje, disciplina! A sad me ispričajte, fizikalna mi slijedi, pa DNS i ozbiljan trening! Stavit ću sve detalje u story highlightse na profilu!", napisala je Tatjana.