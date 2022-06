Srpska pjevačica Tanja Savić nedavno je unijela nemir među svoje pratitelje na Instagramu, pjevačica je objavila fotografije u vjenčanici i tako odgovorila na sve glasine o njezinoj aferi s banjalučkim gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

Sve ih je nasamarila

''Jesmo li sad bliže istini?", upitala je Tanja u opisu fotografije, a pratitelji su odmah krenuli sa spekulacijama da se udala za Stanivukovića.

Naime, na kraju se ispostavilo da je vjenčanica bila namijenjena za snimanja spota nove pjesme ove folkerice.

'Svi me zezaju za njega'

Krajem prošle godine kružile su priče da su Stanivuković i Savić u vezi, a nijedno od njih taj podatak nije potvrdilo.

Međutim, Tanja je sad prekinula i sve krive navode o njihovoj vezi te je za emisiju ''Premije – Vikend specijal'' rekla sve o navodnoj aferi s gradonačelnikom Banje Luke.

''Toliko sam umorna, nisam spavala. Moramo malo držati ljude u neizvjesnosti. Vjeruj mi da nemam pojma što je on rekao, nismo u kontaktu, stavila sam to jer me svi zezaju za njega i to je izazvao najbolje moguće reakcije. Nisam se udala, htjela sam vidjeti reakciju ljudi", priznala je Savić.

"Ljudi zamjeraju, ali ne možemo narod promijeniti. Ja uvijek radim kako se meni radi. Opekla sam se mnogo puta u životu. I dalje tako funkcioniram, to sam ja, nikoga ne slušam, ljudi su tu da komentiraju. Najvažnije je što ja mislim i moja publika. Zaista sam sretna", zaključila je pjevačica koja se na Instagramu našalila s pratiteljima pa je na story jedne fotke označila lokaciju "Banja Luka".

Osim toga, Tanja je na jednu od fotografija napisala #weddingday i datum 23.05. pa je iz ovoga bilo poprilično teško zaključiti misli li pjevačica ozbiljno ili se šali.

A pratitelje je dodatno zbunila i fotografija s kolegicom pjevačicom Aleksandrom Ristić, pjevačice su objavile zajedničku fotografiju na kojoj se drže za ruke, a u opis su napisale ''Rekle smo da!''

Šuškalo se da je pjevačica trudna

Prije nekoliko mjeseci mediji su se raspisali o navodnoj trudnoći pjevačica koja je u jednoj ljekarni kupila test za rano otkrivanje trudnoće, no očito ništa ni od toga.

"Bio je baš miran dan, nisam imala posla. U jednom trenutku ušla je Tanja i kupila test za rano utvrđivanje trudnoće, ali ne mora značiti da ga je kupila sebi, a što i da ga je kupila sebi? Mlada je, lijepa je, život je pred njom. Znam i to da želi imati kćer, pa eto, ja joj od srca želim da je test bio za nju i da je pozitivan" , rekla je farmaceutkinja za Scandal!, prenio je Kurir.

Podsjećamo, Draško i Tanja navodno su bili u vezi još od siječnja prošle godine, kada su zajedno fotografirani na Jahorini. Kasnije je Savić predala papire za razvod od supruga Dušana Jovančevića koji je pjevačici putem medija nekoliko puta prijetio da će iznijeti njezin "prljavi veš".

Nakon skandala, Savić je odlučila podnijeti papire za razvod od Dušana koji je tijekom pandemije, bez njezina znanja, odveo djecu u Australiju, kako bi ih navodno zaštitio od virusa.