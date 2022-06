Srpska pjevačica Tanja Savić (37) u "Premijeri" je priznala je da je bila u vezi s gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem (29) te je otkrila zbog čega više nisu zajedno, prenosi Kurir.

Tanja je objasnila zašto se za svoj Instagram fotografirala odjevena u vjenčanicu te je označila Banja Luku, a njeni fanovi pomislili su da se udala za Draška.

"Istina, meni je bio cilj poremetiti cijelu javnost. Sve je bio samo marketing. Sve radim u hodu, živim u trenutku, takva sam. I kad pitam nekog za savjet, poslušam, ali na kraju uradim kako želim. Pošto su me novinari zezali, mislila sam im malo uzvratiti. Obukla sam vjenčanicu, probala da vidim kako je, pošto je nisam nosila na svom vjenčanju, bilo je samo građansko, u crkvi se nisam vjenčala. Da ste me prije deset godina pitali priželjkujem li to, rekla bih 'da', sada me je to prošlo. Mislim da sam prerasla to", ispričala je.

Tanja je otkrila da više nije u kontaktu sa Stanivukovićem te da su prekinuli odnos.

Prekinuli su virtualno

"Pozdravljam ovom prilikom Draška, nismo više u kontaktu! Prekinuli smo virtualno, nogirala sam ga. Trajalo je sve to godinu dana. Jesmo li se čuli taj da kad sam objavila fotografiju u vjenčanici, bolje da ne pričam dalje… Samo ću reći da je poludio i da me je malo opsovao preko telefona. Uglavnom, sad nemamo nikakvu komunikaciju, prestali smo i to. Našao je on djevojku već, sigurna sam, ali on treba imati svoj mir", otkrila je.

Tanja je kazala i da joj je odgovarao odnos sa Stanivukovićem jer je stalno imala na koga misliti.

"Lijepo je imati nekog, a nemaš ga i taj netko te uopće ne zamara, nema tenzija, pritiska. Taj netko nije s tobom, a opet svi ti čestitaju. Zanimljivo, zaista. Nikome nisam zamjerila ništa, jednostavno sam takva osoba, nemam to u sebi i nisam zlopamtilo. Sve to pustim neka ide kako ide, opet kažem, živim u trenutku", istaknula je.

Tanja je priznala da se više ne čuje s bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem. On, tvrdi, rijetko komunicira i sa sinovima Maksimom i Đorđem, koje je uspjela vratiti iz Australije nakon što je Jovančević pobjegao s njima bez njenog znanja.

"Ono što nam stalno treba jest taj neki unutarnji mir, kojeg nemam. Pisalo se svašta u vezi Dušana i mene, primirilo se to, ne zove me, ne piše mi i to mi najviše odgovara. Nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga jer sam takav roditelj koji bi volio ostati u kontaktu i s drugom stranom, ipak imamo dvoje djece. Meni je u redu da pričamo i da pita za djecu, da mu dajem odgovore i da se djeca čuju s njim, ali on ne pita, on je taj koji ništa ne pita. Čuje se s djecom, ali vrlo rijetko", ispričala je.