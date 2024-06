Rijetko tko se ne sjeća rečenice: "Gledajte ovaj ples", nakon koje se Tanja Jovanović, vesela Dubrovkinja, tada 19-godišnja kandidatkinja legendarnog showa "Big Brother", prosula po podu.

Jedino što je zasjenilo ovaj povijesni trenutak, jest seksualni odnos s Antom, također stanarem kuće RTL-ovog showa. Tanju su gledatelji zapamtili i po osebujnom karakteru i kako je sama rekla, po "propuhu u glavi", zbog kojeg, primjerice, tada nije znala locirati Vinkovce, a često je mijenjala trajekt za tramvaj.

Danas je Tanja ipak drugačija nego što je bila te 2006. godine. Zvijezda je TikToka, recenzira parfeme i kreme te potiče ljude da što više rade na sebi.

Jedan pratitelj i gledatelj "Big Brothera" poslao joj je poruku i napisao kako je sada puno drugačija osoba u odnosu na ono što je pokazala u realityju, a Tanja se osvrnula na njegov komentar.

"I glas i stas. Nema stare Tanje. Jako mi je drago čuti da ste me gledali u Big Brotheru i da ste jedva čekali 20 sati da gledate, pogotovo u to vrijeme, 2006. godine. Većina ljudi je bila pred malim ekranima i to je bio jedan jako zanimljiv period", rekla je i dodala:

"Jako sam ponosna što je stara Tanja ono što jest, a nova Tanja ono što treba biti sada. Ponosna sam i na svoju prošlost i na sadašnjost i nadam se da ću biti ponosna i na svoju budućnost. Odrasla sam, trebala sam puno toga promijeniti da bih danas bila to što jesam. Jako mi se sviđa danas ova Tanja. Još sam više ponosna na ovu odraslu. Radim sve što ja hoću, kako hoću, više me ničije mišljenje ne dotiče u životu. Ako ti odgovorim, odgovorim ti, ako ćeš se ti naći uvrijeđen, naći ćeš se."

U zaključku je pozvala sve koji je prate na društvenoj platformi da se što prije krenu razvijati jer je u životu ključna - promjena.

"Iznimno sam ponosna što nemam one 20 godina, što sam doživjela tih dvadeset godina i ponosna sam na sve", naglasila je.

