Mohamed Al-Fayed bio je imućni egipatski poduzetnik koji je nekada posjedovao ekskluzivnu londonsku robnu kuću Harrods i čuveni Ritz Carlton u Parizu.

Također, bio je otac Dodija Al-Fayeda, muškarca s kojim je princeza Diana bila u vezi u vrijeme njihove tragične smrti 1997. godine.

Poduzetnik nije uvijek bio shvaćen od strane javnosti, a mnogi su primijetili da je znao ispričati različite verzije događaja o svome djetinjstvu. Naime, njegova priča o podrijetlu bila je obavijena zbrkom i brojnim kontradiktornim detaljima.

1954. godine, u dobi od 25. godina, oženio se za autoricu Samiru Khashoggi, a zajedno su dobili jednog sina, nad kojim je dobio punopravno skrbništvo nakon što se razveo od supruge dvije godine nakon.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mohamed Al-Fayed

Više verzija o njegovom porijeklu

Tijekom svog života, Al-Fayed je dao nekoliko različitih priča o svom djetinjstvu i odrastanju. Godine 1985. The New York Times izvijestio je da potječe iz dugog niza bogatih egipatskih uzgajivača pamuka, iako je ta tvrdnja kasnije opovrgnuta od strane britanskih istražitelja.

Prema njegovom nekrologu iz 2023. u The New York Timesu, Al-Fayed je rođen 1929. godine. Njegov otac, Aly Aly Fayed, bio je učitelj u Egiptu, i imao je četiri braće i sestara.

Brak sa Samirom Khashoggi

Al-Fayed i Samira vjenčali su se 1954. i zajedno su dobili jedno dijete, sina kojeg su nazvali Emad El-Din Mohamed Abdel Mena’em Fayed, a svijetu će biti poznat kao Dodi.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mohamed i Dodi Al-Fayed

Supružnici su bili u braku samo dvije godine, a nakon razvoda, poduzetnik je dobio skrbništvo nad Dodijem, iako je Khashoggi redovito bila prisutna u sinovom životu.

Prijetelj Dodija rekao je The Mirroru 1997. godine: "Bio je potpuno posvećen Samiri i gotovo da nije bilo dana da nije razgovarao s majkom, bez obzira gdje bio. Razgovarali bi i do sat vremena, i bez obzira koliko lijepa djevojka bila uz njega u tom trenutku, odmah bi je ostavio kad bi dobio poziv od majke."

Kupnja luksuznog hotela

Al-Fayed se preselio u Englesku 1970-ih i uskoro je počeo kretati se u elitnim društvenim krugovima.

Godine 1979. on i njegova braća kupili su Ritz Carlton u Parizu za 20 milijuna dolara.

Kasnije je Vanity Fairu rekao da je Ritz zadržao u srcu i mislima nakon kupnje.

"Kada sam kupio Ritz, imao sam na umu obnoviti hotel prema slici Césara Ritza - raditi ovdje stvari koje bi me uzbuđivale, a istovremeno učiniti da gospodin Ritz bude ponosan na svoje mjesto kad bi ga danas vidio", rekao je časopisu.

"Trebalo nam je mnogo godina, ali siguran sam da smo izmamili osmijeh gospodina Ritza. Bilo je to radosno iskustvo."

Ta obnova nije bila jeftina, a Al-Fayed je potrošio dodatnih 50 milijuna dolara na preuređenje hotela u njegovo izvorno stanje. Od 2012. do 2016. godine ponovno je zatvorio hotel radi opsežnog renoviranja.

Matična tvrtka Harrods

Ritz nije bio jedina značajna Al-Fayedova kupovina. 12. ožujka 1985., The Guardian izvještava da je tvrtka Al Fayed Investment and Trust kupila House of Fraser, koji je, između ostalih investicija, posjedovao Harrods.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Harrods

Al-Fayedova obitelj prethodno je kontrolirala 29,9% House of Frasera, a kupnjom je povećala udio vlasništva na 51%.

Al-Fayed je kupio House of Fraser zajedno sa svojom braćom, Alijem i Salahom, a direktori tvrtke Fraser proslavili su njihove napore.

Predsjednik profesor Roland Smith izjavio je tada: "Radujemo se što je obitelj Al Fayed osigurala većinski udio u House of Fraser i veselimo se suradnji s njima."

Poslovanje House of Frasera uključivalo je trgovine Army and Navy, Rackhams, Binns, Dingles i Dickins and Jones.

Pozvao je princezu Dianu na svoju jahtu

Nije poznato točno kako su se Al-Fayed i princeza Diana upoznali, ali i poduzetnik i članica kraljevske obitelji prisustvovali su polo meču 1986. koji je igrao kralj Charles, a na meču je bio prisutan i Dodi.

Ljeta 1997., Al-Fayed je pozvao Dianu i njezina dva sina, princa Williama i princa Harryja - koji su tada imali 15 i 12 godina - na svoju jahtu u St. Tropezu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Princeza Diana i princ Harry na odmoru u posjeti Al-Fayedu.

Pretpostavlja se da su se Diana i Dodi ponovno povezali tijekom tog putovanja, unatoč zaručničkom statusu mlađeg Al-Fayeda s drugom ženom.

Nije vjerovao da je prometna nesreća bila slučajnost

Nakon automobilske nesreće u kolovozu 1997. u kojoj su poginuli princeza Diana, Dodi i vozač automobila, Henri Paul, Al-Fayed je okrivio britansku kraljevsku obitelj za njihove smrti.

Optužio je Dianinog bivšeg svekra princa Philipa da je naredio britanskim sigurnosnim službama da ubiju princezu Walesa kako bi je spriječili da se uda za Dodija, muslimana.

U kolovozu 2000., odvjetnici za Al-Fayeda objavili su planove poduzetnika da tuže američke vladine agencije za koje su vjerovali da posjeduju nereferencirane informacije o smrtonosnoj nesreći.

ABC je izvijestio da je u svojoj izjavi Al-Fayed rekao: "Vjerujem da zadržavaju neke dokumente na zahtjev britanskih tajnih službi. Ne mogu si priuštiti da istina bude poznata jer točno znaju gdje ona leži."

Međutim, Al-Fayed je odustao od pravnog spora nakon britanske istrage koja je zaključila da su pokojna princeza i filmski producent nezakonito ubijeni zbog teške nepažnje njihovog vozača dok su ih pratili fotografi kroz tunel u Parizu.

"Preostalo ostavljam Bogu da ostvari moju osvetu, ali više ništa ne poduzimam", rekao je prema Reutersu.

"Ja sam otac koji je izgubio sina i učinio sam sve što sam mogao u ovih 10 godina. Ali sada, s presudom, prihvaćam je ali sa svim rezervama koje sam naveo."

Nikad nije dobio britansko državljanstvo

Unatoč brojnim poslovnim pothvatima i desetljećima boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, Al-Fayedu je više puta uskraćeno britansko državljanstvo.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Al-Fayed i Kraljica Elizabeta II.

Nakon što mu je zahtjev drugi put odbijen 1999., rekao je novinarima: "Ovdje ću ostati. U redu je, to nije problem, nisam očajan, ne napuštam zemlju, ovdje sam zauvijek."

Također, iste prilike mediji su izviještavali da su zahtjevi Al-Fayeda za državljanstvo odbijeni zbog njegova sudjelovanja u nekoliko kontroverzi.

Jack Straw, tadašnji ministar unutarnjih poslova, nije otkrio razloge zašto mu je odbijen zahtjev, ali se vjeruje da je njegova tvrdnja o uzroku Dodijeve i Dianine smrti kao dijelom zavjere - bila faktor.

Preminuo je 2023. godine

Preminuo je 30. kolovoza 2023. u dobi od 94 godine, a vijest je potvrdila njegova obitelj koja je izdala priopćenje: "Mohamedova supruga, njezina djeca i unuci žele potvrditi da je voljeni suprug, njihov otac i djed, Mohamed, mirno preminuo od starosti u srijedu, 30. kolovoza 2023. Uživao je u dugoj i ispunjenoj mirovini okružen svojim voljenima."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Mohamed Al-Fayed

Nadživjeli su ga njegova supruga Heini Wathén, s kojom se vjenčao 1985., a par je imao četvero djece: Jasmine, Camillu, Karima i Omara.

Nakon smrti Al-Fayeda 2023. godine, mnogi su izjavili da vjeruju kako se milijarder nikada nije oporavio od gubitka Dodija.

