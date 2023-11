"Zovem se Barbra", memoari su glumačke dive i pjevačice Barbre Streisand, koji otkrivaju nevjerojatne trenutke iz njezine karijere. Unutar stranica knjige, čitatelji mogu otkriti dosad nepoznate tajne njezinog braka s Jamesom Brolinom, ali i saznati kako su izgledali njezini susreti s članovima kraljevske obitelji.

Ranije je slavna glumica otkrila da je kralj Charles pokazivao veliko zanimanje za nju prije nego što je upoznao Dianu, a također je istaknula da joj je znao slati bukete cvijeća iz svoga vrta.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Barbra Streisand i James Brolin

Šaljivo je napomenula da je mogla postati prva židovska princeza. Međutim, u svojim memoarima otkrila je da ju je prava britanska princeza zaista impresionirala.

Streisand je bila zadivljena Dianinim radom na destigmatizaciji HIV-a, a njihov susret dogodio se na londonskoj premijeri filma "Gospodar plime" 1992. godine.

Te večeri, princeza Diana odigrala je potez koji je uvjerio Barbru da ona zaista brine o ženama diljem svijeta, uključujući i nju.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Princeza Diana

Naime, zatvarač na njezinoj suknji malo se spustio dok je sjedila, a brižna princeza odmah je primijetila tu sitnu nepravilnost. Bez oklijevanja je pritekla u pomoć, ispravljajući suknju kako se pjevačica ne bi osramotila pred gomilom ljudi u londonskom kazalištu.

"Zatvarač na mojoj suknji se malo spustio dok sam sjedila, a ona je to primijetila i brzo mi ga počela zakopčavati dok sam ustajala", napisala je u memoarima.

Uz sve to, princeza Diana je tada Barbru upitala da li zna koliko je divna. Streisand priznaje da ju je to pitanje tada šokiralo, a do danas nema siguran odgovor na tu pohvalu.

"Tada to sigurno nisam znala. Znam li to danas? Nisam sigurna... možda malo. Mislila sam da je Diana divna. Pitam se je li znala koliko je divna", napisala je Streisand.

