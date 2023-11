Pjevačica Tatjana Cameron (53), poznatija kao Tajči, posvetila je u utorak, emotivnu poruku svom suprugu Matthewu Cameronu, koji je na današnji dan 2017. godine izgubio bitku s karcinomom pluća, prenosi 24 sata.

Emotivna poruka

"Slavimo život. Otvori svoju najbolju bocu vina na loš dan. Obuci svoju najljepšu haljinu za večeru u svojoj kuhinji. Pojačaj glazbu i pleši. Milijun puta poljubi lica voljenih i još milijun puta im reci ‘volim te‘. Jer doći će dan kada ćeš morati reći zbogom", napisala je Tajči te dodala,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako ste se ikada morali rastati od voljene osobe, ako ste joj morali pustiti ruku i otići, znajući da nikada nećete imati priliku čuti kako izgovara vaše ime, večeras sam s vama. U redu je osjetiti istu tugu nakon šest godina, ili deset, ili dvadeset šest. U redu je da ti toliko nedostaje da stalno duboko dišeš, ali težina traje", nastavila je,

Foto: Facebook Foto: Facebook

"U redu je opet isplakati rijeku suza, iako si već isplakao ocean. I u redu je smijati se kroz tugu sjećajući se njegovih blesavih šala. U redu je pustiti glazbu i to ne onu tužnu, pogrebnu, već onu slavljeničku koja te tjera da podigneš čašu, zahvališ Bogu na životu što su ga oni kojih više nema živjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U redu je i naljutiti se i vikati na Boga i univerzum jer nisu uspjeli dostaviti čudo koje bi ih zadržalo ovdje još neko vrijeme."

Također, otkrila je i što su za nju godišnjice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjećam te. A godišnjice rastanka su sranje. Zapamtite, za sve postoji vrijeme. Vrijeme za tugu i vrijeme za smijeh. Vrijeme za rastanak i vrijeme za doček novog života", napisala je Tajči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pomogao joj je da postane žena kakva je danas

Podsjetimo, pjevačica već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije Nashvilleu, gdje se posvetila duhovnoj glazbi i osnovala obitelj.

Inače, za Matthewa udala se 1999. godine kada ju je, kako ona tvrdi, osvojio svojom hrabrošću, čvrstom vjerom, avanturističkim, kreativnim i totalno 'out of the box' duhom te poljupcem. S njim ima i tri sina, Blaisea, Evana i Dantea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Matthew mi je pomogao da postanem žena kakva sam danas. On je definitivno onaj koji me volio takvu kakva jesam. Pomogao mi je da se suočim sa svojim najvećim strahovima i naučim se nositi s njima", govorila je svojevremeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikolina Pišek o stigmatizaciji udovica, nadzornim kamerama na grobu supruga i medijskoj hajci: 'Ne zanima me financijska korist'