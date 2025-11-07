Taisha Drpić iznenadila pratitelje: Zbog ove promjene sada još više sliči majci Nives Celzijus

Kći pjevačice i spisateljice Nives Celzijus (43) i bivšeg nogometaša Dina Drpića (44), osamnaestogodišnja Taisha Drpić, ponovno je privukla pažnju javnosti. Ova mlada ljepotica, koja je već osvojila brojne obožavatelje na društvenim mrežama, odlučila je napraviti veliku promjenu u izgledu - više nije plavuša.

Taisha predstavila novi imidž

Na svom Instagram profilu, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života, Taisha je otkrila svoj novi izgled. U kratkom videu koji je objavila na Instagram Storyju, pokazala je kako sada izgleda s tamnijom, smeđom kosom.

„Premijerno ja kao brineta“, napisala je uz video i time potvrdila da je napustila svoj prepoznatljivi plavi imidž. Promjena je oduševila njezine pratitelje, koji su joj uputili brojne komplimente i poručili da joj nova boja odlično pristaje.

Odrasla u pravu ljepoticu

Taisha, koja je ove godine proslavila 18. rođendan, već se godinama nalazi u središtu interesa javnosti zbog slavnih roditelja. Međutim, svojim samouvjerenim stavom i prirodnom ljepotom sve više se izdvaja kao osobnost za sebe. Mnogi ističu kako podsjeća na svoju majku Nives, ali ima i vlastiti stil koji privlači pažnju mlađe publike.

Emotivne riječi ponosne majke

Nives nikada nije skrivala koliko je ponosna na svoju kćer. Povodom njezina 17. rođendana, pjevačica i spisateljica posvetila joj je emotivnu poruku koja je dirnula mnoge pratitelje.

„Ona koja voli život. Ona koja ne mari za očekivanja svijeta, ona koja ne mora biti savršena pa ni dobra i zato može biti slobodna. Ona koja ne pristaje ni priznaje namijenjene joj uloge jer ima svoj integritet. I njezino ‘ja’ je savršeno baš takvo“, napisala je tada Nives.

Obiteljska povezanost

Osim Taishe, Nives i bivši nogometaš Dino Drpić imaju i sina Leonea (15), koji, prema mnogima, nevjerojatno sliči svom ocu. Iako su Nives i Dino već godinama razvedeni, oboje su zadržali prijateljski odnos i posvećeni su zajedničkom odgoju djece.

