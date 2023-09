Sylvester Stallone i njegova obitelj dobili su rijetku priliku upoznati Papu Franju. Glumcu su se na putovanju u Vatikan pridružili supruga Jennifer Flavin, kćeri Sophia, Sistine i Scarlet, kao i brat Frank.

Stallone je zahvalio poglavaru Katoličke crkve 'što je odvojio vrijeme' da na brzinu porazgovara s njim i pozira za nekoliko fotografija. Nakon što je rekao Papi da gestu 'jako cijeni', Papa je odgovorio: "Počašćen sam."

Dodao je (preko prevoditelja): "Odrasli smo uz vaše filmove." Stallone je shvatio da ima jednu priliku. Rekao je: "Spremni? Boksamo", i zabacio šake.

Iako je takav čin mogao uplašiti vatikansko osiguranje, svi su se smijali u prostoriji, a Papa je čak lažno uzvratio Stalloneu, piše Ladbible.

POGLEDAJTE VIDEO: Papa primio Stallonea

Obiteljsko putovanje dolazi nedugo nakon što je Stallone pohvalio svoju suprugu Jennifer za njezin rođendan. 77-godišnjak je podijelio sliku Flavin sa svojih 17 milijuna pratitelja uz natpis: "Sretan rođendan mojoj nevjerojatnoj ženi, Jennifer!!!"

Prije samo godinu dana, čini se da je situacija u kućanstvu Stallone/Flavin bila sasvim drugačija. Naime, podnijeli su zahtjev za razvod u kolovozu 2022.

Zatim su, mjesec dana kasnije, stavili brakorazvodni postupak na čekanje.

Predstavnik Stallonea rekao je za Page Six: "Odlučili su se ponovno sastati kod kuće, gdje su razgovarali i uspjeli riješiti svoje nesuglasice. Oboje su izuzetno sretni."

"Recimo samo da je to bilo vrlo burno vrijeme", rekao je Stallone za novine The Sunday Times .

"Došlo je do ponovnog buđenja onoga što je bilo vrjednije od svega, a to je moja ljubav prema mojoj obitelji. Ona ima prednost nad mojim radom, a to je bila lekcija koju je teško naučiti."