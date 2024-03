Sydney Sweeney, nezaboravna Cassie iz serije Euphoria, jedna je od najtraženijih glumica današnjice. Među posljednjim ostvarenjima joj je uloga u romantičnoj komediji Anyone But You, a također će se pojavljuje i u remakeu Barbarelle te novom Marvelovom blackbusteru Madame Web.

Sydney Sweeney je i prava muza; Giorgio Armani izabrao je baš nju da utjelovi novi miris My Way.

Sydney Sweeney glumi u dvije kultne serije: The White Lotus i Euphoria

Publika je Sweeney gledala u filmovima s moćnim pričama – snolikim i zbunjujućim poput one u fillmu 'Ispod srebrnog jezera' Quentina Tarantina ili pomaknutim poput 'Bilo jednom… u Hollywoodu'. Glumila je i u kultnim serijama poput Sluškinjine priče, Oštri predmeti, Bijeli lotus.

No njezina je karijera uzletjela u nebo zahvaljujući ulozi Cassie, slatke, popularne tinejdžerice koja postaje žrtva nekoliko toksičnih ljubavnih veza i odnosa u fenomenalnoj seriji Euphoria.

Sydney Sweeney voli izazove

Sydney Sweeney ponosi se odabirom uloga u uzbudljivim filmskim projektima. Njezina glavna motivacija je igranje izazovnih likova.

Zvijezda je detaljno opisala kako bira svoje uloge: “Volim pronalaziti likove koji izazivaju mene i publiku. Stvarno sam uzbuđena zbog projekata na kojima sam radila tijekom protekle godine jer su svi oni vrlo jedinstvena, posebna putovanja.”

Glumica, koja je kao tinejdžerica bila regionalna MMA prvakinja, a danas restaurira starinske automobile i oslikava keramiku, često igra dvojake uloge. Tako portretira sliku koja je ponekad krhka, snažna, a ponekad umirujuća ili uznemirujuća.

Sweeney pronalazi savršenu ravnotežu između užarene, erotične Lolite, šarmantne i istovremeno zle djevojke. Njezin široki spektar emocija sugerira da je njezina karijera tek u počecima i da je čekaju velike stvari.

Hejteri je vole diskreditirati

Baš kao i Margot Robbie, Sydney Sweeney postala je nešto poput suvremene plavokose bombe u Hollywoodu i često je izložena objektivizaciji na društvenim mrežama, što se često koristi za diskreditiranje njezinog talenta.

Obje u prošlosti radile gole scene i/ili scene seksa, ali su također pružale dosljedno visokokvalitetne izvedbe tijekom svoje karijere. Poput Robbie, Sweeney se također počela baviti produkcijom, radeći kao producentica za Anyone But You i njezin nadolazeći film Immaculate.

Njezina posljednja uloga Julie Cornwall / Spider-Woman u Madame Web označava njezin prvi pothvat u franšizi o superherojima, a mlada zvijezda nastavlja širiti svoje horizonte, glumeći uz Julianne Moore i Domhnalla Gleesona u nadolazećem trileru Echo Valley.

Sydney Sweeney je prava stvar, i bilo da je poznajete iz Euforije ili je tek otkrivate u filmu Bilo tko osim tebe ili Madame Web, njezine ranije (i mračnije) uloge više su nego vrijedne provjere.

