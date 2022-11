NA JEDNO UĐE UHO, NA DRUGO IZAĐE / Kamere je prate, fanovi napadaju, ali Ivana Knoll se voli inatiti: Probija granice novim golišavi photosessionom u Dohi

Ivana Knoll se proteklih dana našla na meti kritika nakon što je u Dohi prošetala u kupaćem kostimu, ali i iako je to tamo zabranjeno. Mnogi su joj u komentarima pisali da svojim oskudnim odijevanjem pokazuje nepoštivanje prema kulturi Katra. "Sram te bilo, poštuj tuđu kulturu", napisao je jedan korisnik Instagrama. "U Kataru si, a ne u Hrvatskoj, moraš poštovati pravila, to je muslimanska zemlja", nadovezao se drugi. Neki su joj zamjerili i odjevnu kombinaciju u kojoj je stigla na utakmicu između Hrvatske i Maroka, a riječ je o dugoj haljini na kockice s dubokim dekolteom. Ipak, čini se da to Ivanu ništa ne dira jer je ona u Dohi pozirala i u kupaćem kostimu i na kockice.