Švicarka poslala 100.000 dolara ‘Bradu Pittu’ i tri tjedna ga čekala u hotelu u SAD-u

Američki glumac Brad Pitt (61), jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, ponovno se našao u središtu velikog online skandala nakon što je švicarska umirovljenica Patricia postala žrtva sofisticirane prijevare i izgubila više od 100.000 dolara vjerujući da je u romantičnoj vezi upravo s njim, prenosi Daily Mail.

Mjesecima vjerovala da razgovara s glumcem

Patricia je ispričala da je sve počelo u svibnju 2024. godine, nakon što je počela pratiti glumca na Instagramu. Ubrzo joj se javila osoba koja se predstavila kao Pittov menadžer i ponudila joj mogućnost “direktnog kontakta”. Umirovljenica je pristala, uvjerena da razgovara sa stvarnim glumcem.

Komunikacija je, kaže, bila česta, emotivna i sve intenzivnija. Prevarant joj je tvrdio da je zaljubljen u nju, slao romantične poruke i tražio da njihovu “vezu” drži u tajnosti. Patricia je na sve pristala jer je vjerovala da se među njima razvija prava romansa.

Tražio novac pa nestao

Situacija je eskalirala kada joj je “Brad” rekao da mu je potreban novac kako bi se mogli sastati. Prvo je tražio 50.000 dolara, objašnjavajući da je to “standardna procedura njegova menadžmenta”. Patricia mu je poslala 30.000, a potom i preostali iznos.

Nakon toga uslijedili su novi zahtjevi: dodatnih 20.000 dolara za navodne medicinske troškove i još 10.000 dolara kasnije. Sveukupno je poslala više od 100.000 dolara.

Uvjerena da će ga napokon upoznati, otputovala je u SAD i provela tri tjedna u hotelskoj sobi čekajući njegov poziv — ali on nikada nije došao.

Shvatila istinu tek nakon povratka kući

Kada se vratila u Švicarsku, pročitala je vijest o drugoj žrtvi — Francuskinji Anne Deneuchatel, koja je izgubila 830.000 eura nakon što je prevarant koristio fotografije generirane umjetnom inteligencijom i predstavljao se kao Pitt. Tek tada je Patricia shvatila koliko je bila iskorištena i prijavila slučaj policiji.

“Neopisivo je teško opisati sram. Godinu dana živjela sam u vezi koja nije postojala”, rekla je.

Francuskinja također nasjela na AI prijevaru

Slično iskustvo imala je Anne Deneuchatel, Francuskinja koja je vjerovala da komunicira s glumcem i da mu je potrebna pomoć zbog navodne borbe s rakom bubrega. Prevarant je koristio lažne profile, izmišljene poruke i fotografije koje je generirala umjetna inteligencija.

Čak joj je poslao sliku na kojoj “Brad” u bolnici drži papir s natpisom “Volim te, Anne”. Tek nakon što je u medijima vidjela fotografije stvarnog Pitta u društvu njegove partnerice Ines de Ramon, shvatila je da je žrtva velike prijevare.

“Ne mogu vjerovati koliko daleko su ti ljudi spremni ići. Nanijeli su mi golemu bol”, rekla je.

