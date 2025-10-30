Svi su ludi za Jakovom Jozinovićem: Mladi pjevač rasprodao i drugi koncert u Beogradu

Glazbena scena regije posljednjih dana bruji o mladom talentu iz Vinkovaca Jakovu Jozinoviću. Iako još nema niti jednu vlastitu pjesmu, ovaj karizmatični glazbenik već je ostvario uspjeh o kojem mnogi sanjaju. Rasprodao je niz koncerata, i to ne samo u Hrvatskoj, već i u susjednoj Srbiji.

Jozinović je u utorak održao svoj prvi samostalni koncert u prepunoj MTS dvorani u Beogradu, a sve ulaznice planule su u samo sat vremena. Samo nekoliko dana kasnije ponovio je uspjeh, rasprodao je i Sava Centar, i to u rekordnom roku. Koncert u toj prestižnoj beogradskoj dvorani zakazan je za 28. ožujka 2026. godine.

"Beograd – Sava Centar, 28.3.2026. Vaša ljubav je toliko velika da se vidimo i u plavoj dvorani. Vi, još mojih pjesama, još boljih obrada, emocija i ja", poručio je Jozinović svojim obožavateljima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Velika potražnja

Zanimanje publike bilo je golemo. Čim su karte puštene u prodaju, u virtualnoj čekaonici našlo se više od 24 tisuće ljudi koji su čekali svoju priliku da dođu do ulaznice.

Foto: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Podsjetimo, Jakov je nedavno održao svoj prvi veliki koncert u Beogradu, u MTS dvorani, a sve ulaznice rasprodao je u samo sat vremena.

Snimke s koncerta ubrzo su postale viralne, a posebno je odjeknula njegova emotivna izvedba pjesme Zdravka Čolića “Kuća puna naroda”, tijekom koje se rasplakao na pozornici.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ponovno neslavni prvak Europe: Cijene ovoga porasle za 12 posto