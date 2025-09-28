Svekrva poznate porno zvijezde bijesna: 'Izbacila je mog sina iz svega, nije dobio ništa!'

Glumica za odrasle Bonnie Blue (26), pravog imena Tia Billinger, našla se na udaru žestokih optužbi i uvreda od strane Gill Davidson, majke njenog uskoro bivšeg supruga, ragbijaša Ollija Davidsona.

Nakon što se par razišao zbog Tijinog ulaska u porno industriju, Gill je javno prozvala Bonnie, tvrdeći da je njen sin izbačen iz svega – i emocionalno i financijski – unatoč tome što joj je, prema njenim riječima, upravo Ollie bio najveća podrška kad je ulazila u svijet filmova za odrasle.

"Izbacila ga je iz svog života, iz svojih planova i s liste za plaću! Sramotno! Moj sin nema pravo ni na novčić", izjavila je Gill za Daily Mail, vidno bijesna zbog načina na koji je Bonnie postupila.

U kratko vrijeme do brojnih milijuna

Gill tvrdi da Bonnie, čije se bogatstvo sada procjenjuje na nevjerojatnih 34 milijuna funti, ne pokazuje ni trunku zahvalnosti prema čovjeku koji je, kako kaže, bio uz nju kada nije imala ništa. "Kažu da Ollie nema nikakav pravni osnov da išta traži jer je ‘njezino tijelo – njezin posao’. Pa to je smiješno! On ju je podržao, bio uz nju, pratio je čak i u Australiju... A sad – ništa!", poručila je Gill.

Nazvala je Bonnie "kontrolirajućom i manipulativnom" te dodala da jedva čeka da razvod bude završen. "Bit ćemo presretni kad službeno više ne bude dio naše porodice. Sve se uvijek vrti samo oko nje."

Podsjetimo, Bonnie se proslavila nakon što se iz Velike Britanije preselila u Australiju gdje je započela karijeru u industriji za odrasle putem OnlyFansa i cam platformi. Posebnu pažnju privukla je kontroverznim sadržajem i tvrdnjom da je imala odnose s preko 1.000 muškaraca u jednom danu.

