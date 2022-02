"Manekenstvo sam uvijek doživljavala kao hobi i izvrstan izvor zarade da si mogu priuštiti i uštedjeti za sve ono što volim i želim pa i danas prihvatim poneku ponudu, tako da sam zadovoljna. Rad u prosvjeti premalo je plaćen, definitivno je i nadam se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti", otkrila je za Story te je tom prilikom izjavila i kako je zahvalna i na Ćorluki, ali i na Ivanu Capanu, s kojim je bila poslije Ćorluke. "Život me stalno uči i daje iznova lekcije, kao što me i blagoslivlja divnim osobama, a takve su i njih dvojica. Zahvalna sam na svemu što sam imala i imam, sve je to život", rekla je tada lijepa Vedrana.