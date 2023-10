Urednica i voditeljica na HRT-u, Tončica Čeljuska, iskreno je progovorila za Story u ženskom razgovoru o svojoj brizi za zdravlje, pomoći tijekom menopauze, snimanju s hrabrom gospođom Katicom Perišom te mnogim drugim temama. Časopis Story, inače, još od 2011. godine provodi projekt Story Pink Ribbon radi obilježavanja mjeseca borbe protiv raka dojke.

Žene su danas opterećene majčinstvom, ambicijama, poslom tako da se zbog toga znaju zanemariti i staviti na posljednje mjesto, započela je Čeljuska. Kada je riječ o grudima, dodala je HRT-ova urednica i voditeljica, žene su za sebe nešto napravile i rutinskim samopregledom koji se može pronaći i na internetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovdje vrijeme znači život. Činjenica je da je zloćudni proces izlječiv ako se na vrijeme otkrije i zato je važno imati naviku redovitog odlaska na sistematske preglede. To je trošak u vrijednost cipela ili odjeće ako ga ne omogući poslodavac. Uvijek bih investirala u takav pregled jednom godišnje. Uostalom, imam primjere poznanica i prijateljica koje su na sistematskom doznale da nešto nije u redu, i to relativno na vrijeme, a mogle su doći i puno kasnije, što ne bi bio dobar scenarij", otkrila je Tončica.

Potrebno je, kazala je, utjecati na svijest žena o važnosti zdravlja, kao i ljubavi prema sebi te životu pa posložiti prioritete - "u ovom slučaju ginekološki pregled pa pregled grudi - ultrazvuk i mamografija".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Mladi su danas dosta opterećeni, anksiozni, pod pritiskom očekivanja'

Prema statistikama, objasnila je Tončica, sve više mladih žena oboljeva od raka dojke. Nije liječnica pa se ograđuje, rekla je, no "zdrav razum i ono što znamo iz opće kulture kažu da je stres okidač i uvijek je neka psihosomatska priča u pozadini određene bolesti". Mladi su danas, nastavila je, dosta opterećeni, anksiozni, pod pritiskom očekivanja.

"Živimo u bezidejnom dobu u kojem mnogi ne znaju sami odrediti granice, živjeti u miru sa sobom. A mladost je takva, nema iskustvo anulirati neke udarce pa je nesretna i razočarana. To jesu lijepe godine, ali su i stresne. Zato rutinski pregledi svega što smo naveli ne bi trebali predstavljati problem jer naše zdravstvo pruža i više nego što ima mogućnosti", objasnila je HRT-ova urednica i voditeljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tončica je radila i s gospođom Katicom Perišom - majkom četvero djece koja je redovno išla na pregled, no "tijekom zatvaranja zbog pandemije koronavirusa propustila je pregled i njezin slučaj se razgoropadio", objasnila je HRT-ova urednica i voditeljica. No, na sreću, sada je dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kao što je korisno uzimati kolagen, razne vitamine, tako je posve uobičajeno uzimati hormone'

Čeljuska je važost pregleda grudi osvjetila tijekom menopauze kada je uvidjela da su u tom razdoblju fizičke reakcije malo drugačije. Otišla je ginekologinji i rekla da ne uživa u valunzima, natečenosti i drugim tegobama pa, na preporuku doktorice, uzela hormonsku terapiju.

"Dakle, hormoni koji prirodno počinju izostajati u menopauzi mogu se nastaviti uzimati. Medicina je toliko napredovala da se to može nadomjestiti. Kao što je korisno uzimati kolagen, razne vitamine, tako je posve uobičajeno uzimati hormone. Sve me to zanima, volim biti upoznata s mogućnostima medicine. Međutim, otkako sam počela uzimati te hormone više se brinem o pregledima jer je to preporuka. No njihovi su benefiti nemjerljivi u odnosu na male rizike, barem što se mene tiče. Naočigled usporavaju starenje, čuvaju kosu, kožu, kosti, daju energiju. Uostalom, neka se žene informiraju, postoji i jako korisna hrana koja odlično djeluje na ženski organizam u određenim godinama. Za žene u menopauzi tri su adrese najvažnije - trener, ginekolog i endokrinolog", objasnila je Tončica.

Nije baš imala redovitu naviku pregleda grudi od rane mladosti, no počela je od ranih četrdesetih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Svake se godine potrudi posjetiti barem dvije daleke adrese i za to ne žali ni eura

Iako se žene godinama debljaju, urednica i voditeljica s HRT-a je smršavjela zbog problema s ugljikohidratima. Posjetila je endokinologa, provjerili su hormone i otkrili neke oscilacije. Tada joj je bilo jasno da će morati paziti na svaki zalogaj, kazala je, kao i brojiti kalorije.

"Počela sam jesti više proteina, puno manje ugljikohidrata. Sretna sam što više nemam onaj osjećaj gladi, imam više energije, a obroci su mi manji. Usto, tri puta tjedno treniram i kad se sve zbroji, u razdoblju od dvije godine lakša sam 14 kilograma. Zahvaljujući funkcionalnom treningu vlastitom težinom, koji ima i puno kardio vježbi, očuvala sam mišićnu masu. Za to je važan kontinuitet vježbanja od barem tri puta tjedno. Ipak, kada govorimo o mršavljenju, najvažnija je hrana jer nema tog treninga koji će anulirati, primjerice, nekoliko čokoladnih kolača", otkrila je. Danas je znanje dostupno, dodala je, samo treba imati volju.

Osjećaj zadovoljstva, nastavila je Tončica, pružaju joj putovanja i druženja. Svake se godine potrudi posjetiti barem dvije daleke adrese i za to ne žali ni eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ostalo sam nekako posložila. Djeca su manje-više samostalna, još malo trebaju moju potporu. Uživam u unucima, prijateljima", istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Najpogubnije je sebe stavljati u zamišljene kontekste ili se opterećivati što selo misli'

"Imali smo ljubavi, možda će ih biti još, voljeli smo, bili smo voljeni, neku smo djecu rodili. Sve je to super, ali ima života i mimo toga. Kako bih rekla, nije pitanje biti u vezi ili ne biti. U redu, dobrodošao je taj netko, ali važni su ljudi. Imam sjajnih prijatelja, i muškaraca i žena, i stvarno me inspiriraju. Ne bih rekla da mi nedostaju posebna osoba u životu", kazala je HRT-ova urednica i voditeljica.

Najpogubnije je, dodala je, sebe stavljati u zamišljene kontekste ili se opterećivati što selo misli. "Život uvijek izgleda onako kako izgleda, posljedica je naših izbora, karaktera, ima nešto na što ne možemo utjecati - i dobro i loše. Treba prihvatiti svoj život kao jedini mogući", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za njegovanje tena, kazala je, zahvalna je doktorici Mariji Škornjak koja joj je savjetovala o kremama i dermatološkim tretmanim - PRP (prirodni tretman matičnim stanicama).

"Koristim i razne mezoterapijske tretmane, botoks i filere rjeđe, ali ne volim pretjerivati. Ovo što sam spomenula preporučila bih ženama radi usporavanja starenja. Međutim, to je zbilja vrlo individualno i ponekad zavidim ženama kada posve ležerno prihvate patinu koju nose godine. Eto, u mojem slučaju to nije tako. Ipak bih još malo konzervirala dobro stanje kože, ima vremena za bore. Možda tako razmišljam zbog specifičnosti posla u kojem sam neprestano izložena kamerama, a možda je ipak u pitanju moja taština", zaključila je Tončica Čeljuska.