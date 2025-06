Sve su stvorili od nule: Znate li kako su Luka i Vanja Modrić izgledali prije 15 godina?

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Luka Modrić (39) već 15 godina u skladnom je braku s Vanjom Modrić (42). O svom privatnom životu rijetko kada pričaju, a sada su se pojavile fotografije iz 2010. godine na kojoj Vanja i Luka uživaju s prijateljima na Kalelargi.

Foto: Filip Brala/pixsell

Kako je započela njihova ljubavna priča?

Jedan poslovni poziv prerastao je u susret u kafiću, a nakon njihove prve kave Luka se već osjećao zaljubljenim. Vanja je tada radila u agenciji Zdravka Mamića i nazvala je Luku zbog dogovora oko obilaska stanova. Nogometaš je bio silno uzbuđen zbog poziva, a ostali su na liniji čak tri sata jer je naš reprezentativac htio što dulje razgovarati s nekoliko godina starijom Vanjom.

"Bio sam silno uzbuđen kad je nazvala, ali sam to, naravno, prikrio. Predstavila se, razmijenili smo nekoliko uvodnih rečenica, u kojima sam joj rekao da sam je viđao u prolazu. Jako sam se trudio stalno postavljati pitanja i otvarati teme, samo da što dulje bude na liniji", priznao je svojedobno Luka U svojoj biografiji 'Moja igra'. Već tada je slutio da bi između njih moglo biti nešto više, a na kavu ju je pozvao da joj zahvali na pomoći. Često su provodili vrijeme zajedno, no njihov je odnos ostao prijateljski. Ipak, razmjenjujući emocije i stavove o obitelji, Luka je shvatio da su stvoreni jedno za drugo. Oldučio ju je pozvati na spoj i taj dan pamti kao jedan od najsretnijih u životu.

"Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo", prisječao Luka.

Foto: Robert Anic/pixsell

Svadbena zvona

Prije ulaska u bračne vode, par je bio u vezi 6 godina. Usprkos velikoj želji za vjenčanjem, zbog Lukine karijere bilo je zahtjevno pronaći datum. Pred matičara su stali 2010. godine, priredivši skromnu ceremoniju, s obzirom na to da je Vanja bila trudna s prvim sinom Ivanom. No, sljedeće godine pripremili su pravu zabavu u hotelu Westin za obitelj i prijatelje, a Vanju je do oltara vodio njen bivši šef Zdravko Mamić.

Obitelj je najvažniji trofej

Nakon sina Ivana (15), dobili su još dvije kćerkice, Emu (12) i Sofiju (7). Luka često ističe da mu je obitelj najveća potpora, a neke ciljeve ne bi mogao ostvariti bez njih.

