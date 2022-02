POJAVILA SE! / Sve su cure htjele biti kao ona: I dalje izgleda kao cura, a preživjela je tešku bolest i 2 životna kraha. Evo kako se mijenjala

Kanadska pjevačica Avril Lavigne osvojila je cijeli svijet svojim hitovima "Complicated", "Girlfriend" i "Sk8er Boi". Sa samo 17 godina postala je najmlađa ženska solo izvođačica koja je dospjela na prvo mjesto najprodavanijeg albuma u Velikoj Britaniji. Uvijek je voljela glazbenike, ali čini se da su glazbenici malo manje voljeli nju. Iza sebe ima dva propala braka - prvi s frontmenom benda Sum 41, Deryckom Whibleyjem te drugi s Chadom Kroegerom iz Nickelbacka. Jedno se vrijeme potpuno povukla iz glazbene industrije. Jedni su govorili kako se nakon smrti svog voljenog djeda povukla u hotelsku sobu i pokušala predozirati, dok je istina takva da se zapravo povukla jer je nakon svog drugog razvoda oboljela od lajmske bolesti koja ju je prikovala za krevet na dvije godine: "Kad prolazite kroz takvo što, počinjete cijeniti najjednostavnije stvari kao što su biti u stanju ustati ujutro iz kreveta i otići do kuhinje skuhati kavu. To me naučilo strpljenju. Naučilo me da budem 'više tu'. Bila je to teška, ali dobra lekcija", rekla je za magazin "People".