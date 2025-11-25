Sve o vjenčanju Ronalda i Georgine: Otkrili detalje, evo zašto su morali paziti na datum

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (40) i njegova zaručnica Georgina Rodríguez (32) su prema pisanju medija Jornal da Madeira objavili da će se vjenčati ljeto 2026. godine na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri.

Par koji zajedno odgaja petero djece, odlučio se za katedralu u Funchalu, nedaleko od bolnice u kojoj je Ronaldo rođen, a nakon vjenčanja planiraju privatno slavlje s obitelji i prijateljima u jednom od lokalnih hotela.

Inače, prosidba se dogodila u kolovozu 2025. godine, spontano u kasnim satima uz prisutnost njihovih kćeri nakon gotovo desetljeća veze, a Georgina je kasnije na društvenim mrežama podijelila fotografiju prstena uz opis: "Da! U ovom i u svim životima."

Datum vjenčanja usklađen je s rasporedom Svjetskog prvenstva 2026. godine koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ronaldo je izjavio da želi završiti karijeru velikim natjecanjem i s trofejem u ruci.

Podsjetimo, par se upoznao 2016. godine u Madridu, gdje je Georgina radila u Gucci trgovini. Njihova veza postala je jedna od najpraćenijih u svijetu. Zajedno imaju petero djece: Cristiana Jr.-a (15), blizance Evu i Matea (8) te Alanu Martinu (7) i Bellu Esmeraldu (3). U 2022. godini preživjeli su gubitak novorođenog sina Angela.

