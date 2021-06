Naš poznati voditelj Joško Lokas prolazi kroz još jedan ljubavni brodolom. Naime, glasine o prekidu šestogodišnje veze s Jelenom Katarinom Kapom ispostavile su se kao točne nakon što je manekenka objavila službeno priopćenje na Instagramu.

Lokas je s 29-godišnjom ljepoticom bio u vezi od 2015. godine, a da je njihovoj ljubavi došao kraj, počelo se šuškati kada je Kapa nedavno izbrisala njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Iza njega su dva propala braka

Joško Lokas iza sebe ima dva propala braka i troje djece. Njegov prvi brak bio je s novinarkom Ivanom Silom (43), s kojom ima troje djece, a Lokas je u fokus medija ušao 2009. godine, kada se doznalo za njegovu aferu s glumicom Natašom Janjić, zbog koje je i ostavio tada trudnu suprugu.

Lokas se razveo od supruge Ivane te se kasnije oženio domaćom glumicom, no njihov brak nije dugo potrajao. Vjenčali su se na Silvestrovo 2012. godine, a u braku bili do 2014., nakon čega se Nataša iselila iz zajedničkog stana.

Lokasova posljednja bivša, Jelena Katarina, od njega je mlađa čak 20 godina, a na pitanje osjeti li se razlika u godinama, Joško je svojevremeno odgovorio kako se ona "vidi i osjeti na papiru".

"U životu trenutačno ne, ali i to će doći samo po sebi. Trenutačno je ne primjećujemo, ali smo je itekako svjesni. Ono što Jelenu krasi je zrelost u nekim odlučivanjima i to je čini nešto starijom, ali na vidjelo uvijek izlazi očita mladost, što je uvijek zanimljiva kombinacija. Kad bih pod ovo pitanje trebao podvući crtu i zaključiti, onda je to sljedeća rečenica - ne opterećujemo se razlikom u godinama, ali smo je itekako svjesni", objasnio je tada Joško Lokas.