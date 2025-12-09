Šuškalo se da su Timothée Chalamet i Kylie Jenner prekinuli, a onda su došle ove fotografije

Nakon što tjednima nisu viđeni skupa, Kylie Jenner (28) i Timothée Chalamet (29) pojavili su se zajedno na premijeri filma “Marty Supreme” u Los Angelesu i tako utišali su glasine o prekidu.

Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia

Naime, par se potpuno modno uskladio i izgledao vrlo prisno. Kylie, koja je inače majka dvoje djece, blistala je u upečatljivoj narančastoj haljini brenda Chrome Hearts, s dubokim dekolteom koji je privlačio pažnju. Uska haljina imala je izreze sa strane, a kombinirala ju je s velikim srebrnim lančićem.

Timothée je uskladio styling u narančastom kožnom odijelu s čizmama, također brenda Chrome Hearts. Oscarom nominirani glumac koji u novom filmu glumi prvaka stolnog tenisa Martyja Mausera, nosio je i preslatku torbicu u obliku ping-pong reketa istog brenda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izgledaju zaljubljeno

Par se čvrsto držao za ruke pred fotografima, a Timothée je nježno obuhvatio Kylie oko struka. Osim toga, oboje su izgledali iskreno nasmiješeni i u njihovim pogledima koje su upućivali jedno drugome moglo se naslutiti da se vole. Ovo je njihov prvi zajednički izlazak u javnost nakon 8. listopada, kada su gledali utakmicu New York Yankeesa i Toronto Blue Jaysa na Yankee Stadiumu.

Foto: Aff, Aff/alamy/profimedia

Kylie i Timothée upoznali su se 2019. godine, no javno se druže su od travnja 2023., a vezu su potvrdili u rujnu iste godine kada su se strastveno ljubili na Beyoncéinom koncertu, piše Daily Mail. Iako ih se često može vidjeti zajedno, svoj odnos drže podalje od društvenih mreža.