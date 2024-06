Kći američkog filmskog glumca Toma Cruisea (61), Suri Cruise (18) viđena je kako zaljubljeno šeta sa svojim dečkom Tobyjem Cohenom u srijedu u Central Parku u New Yorku. Grlili su se i ljubili, a on je izgledao jednako oduševljeno kao i ona. Oboje djeluju vrlo zaljubljeno.

Za romantičnu šetnju parkom, Suri je izabrala blijedoplavu majicu kratkih rukava s imenom instituta na prednjoj strani, blijedoružičaste kratke hlače i crne tenisice. Njezin partner odjenuo je crnu majicu bez rukava Guns 'N Roses, blijedosivu trenirku s uzicom te sive tenisice.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Bio joj pratnja na maturalnoj zabavi

Inače, Cohen je Suri bio i pratnja na njezinoj maturalnoj večeri, koja se održala ranije ovog tjedna u Ascent Loungeu u središtu Manhattana. Par se na maturalnoj večeri držao za ruke te su pozirali za fotografije jedno uz drugo.

Cohen je također odvojio vrijeme za fotografiranje Suri i njezinih prijateljica koje su bile sjajno dotjerane. Djelovao je zaštitnički prema Suri dok ju je primio za ruku te ju vodio u zgradu u kojoj se održavala maturalna zabava.

Foto: Profimedia

Suri je odjenula haljinu s printom na vrhu korzeta koja joj je padala ispod koljena, a upotpunila ju je sa zlatnim štiklama s remenčićima. Toby je na sebi imao plavo odijelo sa smeđim svečanim cipelama.

Na maturalnoj večeri nije bilo ni traga njezinoj majci Katie Holmes, a Tom, koji je godinama bio otuđen od Suri, bio je zauzet u Engleskoj s prijateljima jer je viđen kako svojim helikopterom leti u londonski heliodrom.

Suri je ta maturalna zabava bila ujedno i prvo pojavljivanje s dečkom u javnosti.

Majka ponosna na nju

Cohen je pjevač i tekstopisac u usponu koji će na jesen pohađati prestižni Berklee College of Music u Bostonu. Suri, koja je studirala ples, otići će u Carnegie Mellon u Pittsburghu. Surini roditelji Tom i Katie su se inače razveli 2012., nakon pet godina braka. Bez obzira na to što je Suri tada postala dijete razvedenih roditelja, Katie je jednom prilikom za People rekla kako će uvijek biti njezina voljena kći.

"Moj glavni cilj je samo joj dati do znanja koliko je volim. Samo joj dati do znanja da je toliko voljena. Kad je to kraj, koga briga da moje prve dvije palačinke uvijek izgore? Majčinstvo mi znači sve. Učim svaki dan, i to od trenutka kada sam postala mama", rekla je Katie tada.

Foto: Profimedia

Također, dodala je i kako daje pozitivan primjer svom malom djetetu.

"Između golicanja i svjetlucave umjetnosti, usput pokušavam ubaciti neke manire. I ja se trudim imati dobre manire, pa to ona vidi. Također pokušavam biti vrlo kreativna s njom, jer znam da je umjetnica, a to govori o djevojci u meni. Da budem iskrena? Vjerojatno se neću igrati. To nije na vrhu moje liste. Ali slikat ću cijeli dan, bavit ću se kreativnim stvarima", rekla je Katie tada.

Tijekom gostovanja u emisiji Today u kolovozu 2014., Holmes je rekla: "Najvažnije mi je dati joj do znanja koliko sam ponosna i da mi njezina postignuća znače sve. Što god napravi, sve je. Zapravo se radi samo o njoj i to je ono što mislim da je najvažnije."

Nema kontakta s ocem

Dok je majka vrlo ponosna na Surina postignuća, s druge strane, njezin otac Tom nije bio viđen s kćeri od kada je Katie napustila brak i Scijentološku crkvu, religiju kojoj je Cruise toliko posvećen.

Prema njihovoj nagodbi o razvodu, Cruise je pristao plaćati Holmes 400.000 dolara godišnje, dok Suri ne navrši 18 godina, a nastavit će joj plaćati i školarinu.

Foto: Profimedia

Prema uvjetima njihovog sporazuma, iako je možda fizički odsutan iz života svoje kćeri, on ima i nastavit će pokrivati izvanškolske troškove. No, usprkos tome što je imala malo ili nimalo veze s ocem, Suri je, prema izvorima, sretna i dobro prilagođena tinejdžerica koja je voljela odrastati u New Yorku.

