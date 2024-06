Kći Toma Cruisea (61) i Katie Holmes (45) zablistala je na maturalnoj večeri u New Yorku, a pojavila se u društvu zgodnog mladića. Suri Cruise (18) je snimljena kako se romantično drži za ruke sa školskim kolegom i glazbenikom u usponu, Tobyjem Cohenom. Suri nije skidala osmijeh s lica slaveći početak novog životnog poglavlja, no bilo je jasno da dvije bitne osobe nedostaju na svečanosti, njeni roditelji.

Foto: Profimedia

Suri i njezina pratnja znaju se iz srednje škole LaGuardia koja je specijalizirana za podučavanje vizualnih i izvedbenih umjetnosti. Najesen bi trebala krenuti sa studijem dizajna na prestižnom sveučilištu Carnegie Mellon. Uvijek je bila odlučna u tome da sama kroči svoj put, bez pomoći slavnih roditelja.

Foto: Profimedia

Za ovu svečanu prigodu odjenula je haljinu u stilu korzeta s cvjetnim uzorkom, a svi prisutni divili su se njenoj ljepoti.

Inače, Tom već godinama nije dio Surinog života, a glavni razlog je njegovo sudjelovanje u pokretu scijentologije. Strani mediji su izvijestili da Suri ne planira poboljšati odnos s ocem ni sad kad je postala punoljetna. Prema brakorazvodnoj nagodbi, Tom je pristao plaćati alimentaciju u iznosu od 400 tisuća dolara godišnje sve dok Suri ne navrši 18 godina, a složio se da će joj plaćati školarinu na fakultetu.

