SUPRUGA WILLA SMITHA PRIZNALA AFERU S MLADIM REPEROM: ‘Bila sam ranjiva…’

Iako je glumica isprva zanijekala aferu, potvrdila ju je u svojem online talk showu

Jada Pinkett Smith priznala je da je bila u vezi s 20 godina mlađim reperom Augustom Alsinom koji je prijatelj njezinog sina. Učinila je to u svom talk showu ‘Red Table Talk’ u kojem je ugostila svog supruga Willa Smitha.

Iako je bračni par isprva nijekao Augustove riječi, glumica je otkrila da se sve dogodilo kada je njezin brak bio u krizi.

“Mi smo prekinuli, a s Augustom sam se spetljala nakon toga. Bila sam ranjiva i slomljena”, priznala je Jada dodavši da je veza potrajala nekoliko mjeseci.

ISPLIVALO PRLJAVO RUBLJE SLAVNOG PARA: ‘Will Smith i Jada imaju otvoreni brak. Dao mi je blagoslov da budem s njegovom ženom’

Pojasnila je zašto je Alsina mislio da mu je Will dao “blagoslov” za aferu. “Jedina osoba koja bi mogla dati dopuštenje u toj situaciji sam ja, ali shvaćam zašto je to protumačio kao dopuštenje jer smo se Will i ja razišli u prijateljskim odnosima, a uz to nije htio da ga se percipira kao razarača doma, što on i nije”, rekla je Jada.

SUPRUGA POZNATOG GLUMCA PRIZNALA: ‘U karanteni sam shvatila da svog muža uopće ne poznajem…’

Bezuvjetna ljubav

Otkrila je da su ona i glumac pokušali sve da se maknu jedno od drugoga, da bi naposljetku shvatili da to nije moguće. Kada je prekinula vezu s mladim reperom, pomirila se s Willom, a s mladićem nije godinama razgovarala.

Unatoč krizi, slavni par je ponovno zajedno i tvrde da jedno prema drugome gaje “bezuvjetnu ljubav”.

Pri kraju intervjua dalo se naslutiti da je i Will imao sličnu aferu. “Vratit ću ti za ovo”, rekao je glumac, na što mu je supruga odgovorila: “Mislim da si mi već vratio, zaključili smo tu priču”.

Inače, već se godinama šuška da bračni par Smith ima otvorenu vezu te da su fanovi orgija.