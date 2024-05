Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan u novoj je objavi na svom blogu rastužila obožavatelje viješću da ima rak.

"U sedamdeset i petoj sam, mnogi moji vršnjaci nemaju rak, zdravi su, u punoj formi, a ja, a ja… Čak ne vjerujem da treba misliti dobro pa će sve biti dobro, ne zamaram se time", napisala je pa otkrila što ju uveseljava u svima oko nje teškoj životnoj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što me oduševilo ovih dana, zašto sam sretna? Preko noći sam saznala koliko moj suprug i ja imamo prijatelja, pravih prijatelja, fenomenalnih ljudi. Moja prijateljica iz djetinjstva mi je obećala da će mi organizirati pogreb, moj će pepeo, iako je to zakonom zabranjeno, baciti u more na nama najdražoj plaži u Mošćeničkoj Dragi", podijelila je Vedrana.

Kako bi se posvetila neophodnom liječenju, na neko će vrijeme prestati pisati blog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas prestajem pisati blog jer ću se posvetiti liječenju i napisati knjigu o tome. Kad autor knjige piše o fazama svoga umiranja to se čita kao ludo. Doduše, te knjige imaju smisla kad autor ili autorica umru, sve drugo nije napeto. Nažalost, ne mogu vam reći hoću li umrijeti, sigurna sam da šanse postoje", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Penava kaže da SDSS više nije prepreka: 'Napravili smo iskorak i otišli korak dalje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa