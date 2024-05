Pjesma "Arcade" nizozemskog izvođača Duncana Laurencea smatra se najslušanijom pjesmom na međunarodnom natjecanju Eurosonga, a čak i ako ne pratite globalno natjecanje, za nju ste morali čuti.

Godine 2021. pjesma nizozemskog pobjednika, s kojom je pobijedio 2019.-e, premašila je milijardu streamova, zbog čega se našla na prvom mjestu ikad s ovog glazbenog natjecanja.

Nakon Duncanove pobjede, ljubavna balada dospjela je na vrh ljestvica većine europskih zemalja, a našla se i na drugom mjestu Billboardove liste Euro Digital Song Sales.

Glazbenik je u listopadu 2019. godine predstavio i svoj drugi singl naziva "Love Don't Hate It", a nedugo nakon toga počeo je raditi i na svom prvom albumu.

Uz pomoć svog dečka - Jordana Garfielda, Duncan je ljeto nakon pobjede objavio i hit "Small Town Boy LP", koji je iznjedrio još tri singla - "Someone Else", "Last Night" i "Feel Something".

Duncanova pobjednička pjesma na Eurosongu ponovno je privukla pažnju s izlaskom novog albuma, a njezina popularnost doživjela je procvat 2021. zahvaljujući viralnosti na TikToku. Nakon što je postala hit među generacijom Z na ovoj društvenoj mreži, broj streamova za "Arcade" na Spotifyu premašio je 200 milijuna.

