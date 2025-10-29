Supruga Šabana Šaulića otkrila nepoznato o Halidu: 'Bojao se da će se Sejdi nešto dogoditi'

Vijest o smrti legendarnog Halida Bešlića rastužila je cijelu regiju, a sada je o njemu progovorila supruga pokojnog pjevača Šabana Šaulića, Gordana Šaulić.

Rekla je kako su Halid i Šaban bili iznimno bliski prijatelji te da su se međusobno poštovali i voljeli. “Ja sam samo jednom bila prisutna s njima, jer se na koncertima u Sarajevu Sejda nije često pojavljivala. Znam da je Halid uvijek o njoj govorio najljepše. Teško mi je i žao što sada i ona prolazi kroz zdravstvene probleme”, ispričala je Gordana za Blic.rs.

"Tuga je još veća"

Halid i Sejda Bešlić, kao i Gordana i Šaban dijelili su veliku životnu i glazbenu povezanost. Oba pjevača svojim su suprugama posvetila pjesme, a Gordana smatra da je dirljivo i plemenito što je Halid to učinio za Sejdu. “Naravno, on je, s obzirom na to da je Sejda bila bolesna, mislio da bi se nešto moglo dogoditi njoj – ali Bog ima svoj plan. Voljela bih da se Sejda uspješno izbori s bolešću, ali njezina je tuga sada još veća. Kada nakon četiri ili pet desetljeća ostanete bez životnog partnera, to je kao da izgubite pola duše i pola tijela,” iskreno je poručila.

Podsjetimo, Šaban Šaulić tragično je preminuo 2019. godine u prometnoj nesreći u Njemačkoj, dok nas je Halid Bešlić napustio početkom ovog mjeseca, nakon teške bolesti.

