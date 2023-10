Junior Fernandes da Silva, bivši igrač Dinama, trenutno uživa u idiličnom obiteljskom životu sa svojom suprugom Martom i njihovom dvoje djece, starijim sinom Mateom i mlađim Adrianom Matiasom.

Javno se rijetko pojavljuju, no Marta aktivno dijeli trenutke na Instagramu, pružajući svojim pratiteljima uvid u njihov zajednički život, a sada je pokazala i predivan dom u kojemu žive.

Marta i Junior u braku su već sedam godina i poznati su po luksuznom životnom stilu.

O tome svjedoči i činjenica da je Junior, nekada najplaćeniji nogometaš Dinama, Marti za rođendan poklonio skupocjeni Range Rover automobil.

Marta nije nikada oklijevala izreći svoje mišljenje javno, pa je tako prije nekoliko godina, komentirala Dinamovu odluku da ne povedu njezinog supruga na pripreme u Tursku.

Ispod videa s Juniorovim golovima napisala je: '46 golova u tri godine. Od toga osam mjeseci ozlijeđen, ovo je hvala?! Hvala, Dinamo Zagreb.'

Unatoč tome, objava je ubrzo nakon toga izbrisana.

Podsjećamo, Marta je rodom s Čiova, a za čileanskog reprezentativca udala se 2016. godine u splitskoj Galeriji Meštrović.

Njih dvoje su se upoznali preko Instagrama, gdje je Junior primijetio Martu i poslao joj poruku.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, odlučili su započeti zajednički život.

Trenutno imaju dvoje djece, sina Adriana i sina Matea, dok nogometaš iz prethodne veze ima sina Benjamina.

'Poslao sam joj poruku i počeli smo se dopisivati. Dugo je trajalo virtualno upoznavanje prije nego što smo se našli. Nije nam bilo lako zbog jezika, ali koristili smo internetske prevoditelje radi bolje i lakše komunikacije', rekao je svojedobno za Story.

'Počeli smo se sve češće viđati pa sam s vremenom počela sve više razumjeti španjolski. Junior bi odlazio samo na treninge, ostatak vremena provodili smo zajedno pa sam uz njega brzo naučila jezik. I kad nismo bili zajedno, stalno smo se dopisivali pa je i to puno pomoglo. Najbolje sam svladala jezik kad je iz Čilea došao njegov prijatelj u siječnju prošle godine pa smo živjeli skupa i po cijele sam dane bila s njima dvojicom. Baš sam uhvatila taj njihov naglasak. Naime, kad smo nedavno bili u Miamiju, svi su mislili da sam iz Čilea', dodala je Marta.

Nogometaš je odmah sa svojom odabranicom poželio osnovati obitelj.

'Kad je o Junioru riječ, on bi volio da već sutra ostanem trudna. On želi još dvije kćeri. A ja bih također voljela kćerkicu, no to planiramo poslije vjenčanja. Imat ćemo malu Beyoncé', rekla je Marta.

