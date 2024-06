Argentinski nogometaš Lionel Messi u ponedjeljak je proslavio svoj 37. rođendan, a tom prigodom zajedničkom obiteljskom fotografijom čestitala mu je njegova supruga i majka njihove troje djece.

"Sretan rođendan, ljubavi. Volim te beskrajno", napisala je Antonella Roccuzzo, cjeloživotna Messijeva ljubav, uz fotografiju na kojoj njih dvoje poziraju s djecom u elegantnim izdanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njih dvoje upoznali su se sa samo pet godina, a vezu su započeli još u srednjoj školi. Prvog sina Thiaga dobili su 2012. godine. Tri godine nakon, rođen je i njihov drugi sin Mateo, a trećeg - Ciru, dobili su 2018. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonella i Messi vjenčali su se 2017. godine u rodnom Rosariju u Argentini, na privatnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonella zajedno s djecom često posjećuje svog supruga na utakmicama, a on je više puta istaknuo kako ga njezina podrška tjera da bude što je moguće bolji, za nju i za njihovu obitelj.

"Skupljaš iskustvo u svim aspektima života, na terenu i izvan njega. Ali, kao ljudskom biću, imati troje djece promijenilo je moj pogled na život, moj način razmišljanja i to mi je pomoglo da rastem", rekao je Messi u jednom intervjuu za The Athletic pa dodao kako na svakoj utakmici - od početnog udarca do posljednjeg zvižduka, misli na svoju djecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot poslao je poruku čitavoj naciji u teškim nogometnim trenucima