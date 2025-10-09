Supruga Ivana Rakitića zasjenila sve na vjenčanju upečatljivim modnim dodatkom

Supruga nogometaša Ivana Rakitića (37), Raquel Mauri (35), privukla je pažnju na vjenčanju Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika (27) i dizajnerice Ivone Glavaš (33), održanom u Splitu. Iako su oboje stigli elegantno odjeveni, pažnju okupljenih i pratitelja na društvenim mrežama najviše je privukao Raquelin upečatljiv modni dodatak.

Torbica koja je zasjenila sve

Andalužanka je za ovu prigodu odabrala tamnozeleni kombinezon s prozirnim rukavima, a kombinaciju je upotpunila luksuznom torbicom Louis Vuitton u obliku rasklopljene lepeze. Riječ je o ekskluzivnom modelu iz kolekcije proljeće-ljeto 2025., izrađenom od kože s prepoznatljivim monogramom, zlatnim detaljima i mikrofibrom u unutrašnjosti. Cijena ove torbice na službenim stranicama iznosi 2890 britanskih funti, odnosno nešto više od 3300 eura.

Raquel zna kako se istaknuti

Iako torbica nije praktična zbog dimenzija – široka je svega 6 cm – očito je da joj je primarna funkcija modni efekt, a ne funkcionalnost. Raquel je na Instagramu podijelila fotografije s proslave, a pratitelji su je obasuli komplimentima poput: "Predivna si, tvoja torbica ne može biti ljepša."

Ljubav prema luksuzu nije novost

Ovo nije prvi put da je Raquel zablistala u komadu s potpisom Louis Vuittona. Ranije ovog ljeta, podijelila je fotografije u jednodijelnom kupaćem kostimu istog brenda, čiji je dizajn inspiriran retro hotelskim oznakama. Taj je komad koštao oko 850 eura, a nosila ga je tijekom ljetnog opuštanja uz bazen u društvu supruga i prijatelja.

