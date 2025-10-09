Supruga Ivana Rakitića zasjenila sve na vjenčanju upečatljivim modnim dodatkom
Ponovno je pokazala besprijekoran osjećaj za stil
Supruga nogometaša Ivana Rakitića (37), Raquel Mauri (35), privukla je pažnju na vjenčanju Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika (27) i dizajnerice Ivone Glavaš (33), održanom u Splitu. Iako su oboje stigli elegantno odjeveni, pažnju okupljenih i pratitelja na društvenim mrežama najviše je privukao Raquelin upečatljiv modni dodatak.
Torbica koja je zasjenila sve
Andalužanka je za ovu prigodu odabrala tamnozeleni kombinezon s prozirnim rukavima, a kombinaciju je upotpunila luksuznom torbicom Louis Vuitton u obliku rasklopljene lepeze. Riječ je o ekskluzivnom modelu iz kolekcije proljeće-ljeto 2025., izrađenom od kože s prepoznatljivim monogramom, zlatnim detaljima i mikrofibrom u unutrašnjosti. Cijena ove torbice na službenim stranicama iznosi 2890 britanskih funti, odnosno nešto više od 3300 eura.
Raquel zna kako se istaknuti
Iako torbica nije praktična zbog dimenzija – široka je svega 6 cm – očito je da joj je primarna funkcija modni efekt, a ne funkcionalnost. Raquel je na Instagramu podijelila fotografije s proslave, a pratitelji su je obasuli komplimentima poput: "Predivna si, tvoja torbica ne može biti ljepša."
Ljubav prema luksuzu nije novost
Ovo nije prvi put da je Raquel zablistala u komadu s potpisom Louis Vuittona. Ranije ovog ljeta, podijelila je fotografije u jednodijelnom kupaćem kostimu istog brenda, čiji je dizajn inspiriran retro hotelskim oznakama. Taj je komad koštao oko 850 eura, a nosila ga je tijekom ljetnog opuštanja uz bazen u društvu supruga i prijatelja.
