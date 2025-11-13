Katarina Lazić: 'Može mi se, supruga sam Darka Lazića, platio bi mi sve što poželim'

Supruga pjevača Darka Lazića (33), Katarina Lazić, nerijetko se nađe na meti negativnih komentara. Ovoga puta, nakon što joj je jedna korisnica uputila neprimjerenu poruku, Katarina je odlučila javno odgovoriti – i pritom poslala snažnu poruku svima koji se skrivaju iza tipkovnice, javlja Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

''Lijepa si, Kaća, samo imaš buljave oči i velik nos'', glasila je jedna od poruka koje je primila. Umjesto da je ignorira, Katarina je odlučila blokirati nepoznatu osobu, a potom se oglasila na svom profilu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

''Ljudi, nemojte me shvatiti pogrešno, hvala svima na porukama podrške, ali zaista nije potrebno. Ove bolesnike objavljujem jer mi je to smiješno i zabavno. Iskreno, ja mislim da sam lijepa i stvarno me ne dotiče tuđe mišljenje'', poručila je Lazić.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, tu se nije zaustavila - svoj odgovor je dodatno začinila iskrenošću koja je iznenadila mnoge:

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

''I da, nos mi nije savršen, imam milijun nedostataka, ali da hoću, sve bih to sredila – jer mi se može, jer sam žena Darka Lazića i jer bi mi Darko platio sve što poželim. No, ne želim'', rekla je Katarina.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak