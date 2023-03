Povodom 68. rođendana glumca Brucea Willisa, njegova je supruga, Emma Heming, objavila dirljiv video sa starim fotografijama i snimkama svog životnog suputnika.

"On je čista ljubav. Tako je voljen. I uvijek ću ga voljeti. Sretan rođendan. Moja rođendanska želja za Brucea je da ga i dalje držite u svojim molitvama i najvišim vibracijama jer će njegova osjetljiva duša to osjetiti", napisala je Emma uz video, koji je do sada lajkalo preko 40.000 ljudi.

"Dakle, danas je mom mužu rođendan. Započela sam dan tako što sam se rasplakala. Kao što možete vidjeti, crvene su mi oči i nos. Mislim da je važno da vidite sve strane ovoga. Često dobivam poruke kako sam jaka. Nemam izbora. Voljela bih da imam", ispričala je ranije.

Prisjetimo se, Bruceu je dijagnosticirana afazija.

Ovo malo poznato stanje može biti izazvano moždanim udarom, tumorom, ozljedom glave ili centara za govor u mozgu. Također, afaziju može potaknuti neka infekcija mozga ili Alzheimerova bolest, piše Guardian.

Nacionalno udruženje za afaziju procijenjuje da u Americi od ovoga stanja pati oko dva milijuna ljudi, a svake godine 100.000 ljudi dobije takvu dijagnozu.

"U životu jednostavno moramo prihvatiti stvari. Međutim, ponekad sam danima tužna. Tako se osjećam i danas, na njegov rođendan. Počela sam praviti video s njegovim snimkama i, ne znam zašto, ali to mi slama srce. To radim i za vas, znam koliko volite moga supruga. Hvala vam", zaključila je Heming.