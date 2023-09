Emma Heming (45), supruga glumca Brucea Willisa (68) nedavno je dala prvi intervju nakon što je njezinom suprugu dijagnosticirana demencija.

'Teško je i obitelji'

Emma je u razgovoru za Today Show otkrila je teško i njoj i njezinoj obitelji, a ne može znati je li Bruce zaista svjestan svog stanja.

"Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest", priznala je.

'To je bilo i prokletstvo i blagoslov'

U ožujku 2022. je Willisova obitelj otkrila da mu je dijagnosticirana afazija, zbog koje je odustao od glume. To je poremećaj koji utječe na komunikacijske sposobnosti osobe.

"Kada mu je bolest dijagnosticirana, to je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno, jer sam konačno shvatila što se događa, kako bih mogla prihvatiti ono što jest. To ga ne čini manje bolnim, ali to što… znamo što se događa Bruceu čini malo lakšim", rekla je Emma.

'To je lijepa stvar među tugom'

Dodala je i da je njezin suprug "dar koji nastavlja davati" i da je naučio njihove dvije kćeri, Mabel i Evelyn, osobinama kao što su ljubav, strpljenje i otpornost.

"Toliko ih uči kako brinuti i voljeti, i to je stvarno lijepa stvar među tugom", otkrila je Emma.

