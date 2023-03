Supruga poznatog glumca Brucea Willisa, u novoj objavi na Instagramu objavila je snimku ceremonije na kojoj su okruženi prijateljima i obitelji.

Značajan datum obnove zavjeta

“Na našu 10. godišnjicu braka odlučili smo obnoviti zavjete na istom mjestu na kojem smo rekli ‘da’ 2009. godine”, napisala je Emma Willis u opisu.

“Tako sam sretna što jesmo. Iskoristite svaku priliku da se ujedinite i proslavite s obitelji i prijateljima. To su trenuci i lijepe uspomene koje možete zadržati za cijeli život. Možemo čuvati ta sjećanja na sigurnom za one koji to možda neće moći", napisala je Emma.

Borba Brucea i njegove obitelji

U veljači ove godine, obitelj Willis je objavila da se njegova prethodna dijagnoza kognitivnog stanja afazije razvila u frontotemporalnu demenciju, a na društvenim mrežama su objavili: "Sada imamo specifičniju dijagnozu: frontotemporalna demencija (poznata kao FTD). Nažalost, izazovi s komunikacijom samo su jedan od simptoma bolesti s kojom se Bruce suočava. Iako je ovo bolno, pravo je olakšanje konačno imati jasnu dijagnozu.”

Ranije ovog tjedna Emma je podijelila poruku u kojoj se rasplakala dok je zahvaljivala Bruceovim obožavateljima na lijepim željama za njegov rođendan 19. ožujka. “Jutro sam počela plakanjem, što možete vidjeti po mojim natečenim očima i šmrkavom nosu”, rekla je Emma u videu objavljenom na Instagramu. “Mislim da je važno da vidite sve strane ovoga. Uvijek dobijem tu poruku u kojoj mi ljudi govore 'oh, tako si jaka, ne znam kako ti to uspijeva’, nemam izbora. Voljela bih da jesam, ali odgajam i dvoje djece u ovom procesu. Osjećam tugu svaki dan i stvarno to osjećam danas na njegov rođendan", piše Independent.