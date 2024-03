Popularna srpska pjevačica Dragana Mirković u utorak je šokirala javnost informacijom o razvodu od dugogodišnjeg supruga, hrvatskog poduzetnika Tonija Bijelića, s kojim je u braku već 25 godina.

Iako je pjevačica otkrila da su razlozi rastanka nepomirljive nejednakosti i to što zajedno više ne funkcioniraju, u javnost su počeli curiti detalji Tonijeve prevare.

Poznato je kako je njezin, uskoro bivši suprug već sada u novoj vezi s 15 godina mlađom doktoricom, no ono što nije bilo poznato jest da se biznismen i doktorica već jako dobro poznaju od ranije.

Dovodio ljubavnicu u vilu

Navodno, Bijelić ju je potajice dovodio u zajedničku bračnu vilu, a tamo su se družili kada bi Dragana bila na nastupima. O svemu su 'razvezali jezik' susjedi poznatog para.

"Toni i Dragana su u javnosti maksimalno krili da postoje nesuglasice u braku i da je posrijedi prevara. Ona je prevaru kasnije saznala pa zamislite vi količinu snage koju netko treba imati da bi dostojanstveno išetao na ulicu, kao da se ništa ne događa! Kad je Dragana otišla na turneju, samo su djeca ostala u kući. Toni je bio na putu pa su ga ljudi poslije nekoliko dana u Beču vidjeli sa ženom koju je grlio u jednom restoranu".

"To je bilo od starta čudno jer svi znaju u kakvom se društvu kreće, da se ranije nije odvajao od Dragane, pa otkud sad ta priča. On je nju dovodio krišom kući, spavala je kod njega u krevetu, ali to je bilo u vrijeme kada je Dragana već znala da se zabavljaju, ali nije imala pojma da je žena trudna", priča upućen izvor blizak pjevačici i dalje otkriva koliko je Toni trošio na nju.

"Nakon što su se zajedno provodili u Beču, Toni je s tom doktoricom otišao u Hrvatsku. Tamo isto imaju neku nekretninu, a prije nego što su otišli, ona je od njega dobila automobil vrijedan skoro 100.000 eura. To je bilo u isto vrijeme kad je i kćeri i sinu kupio po bijesnu mašinu. Dragana, naravno, i dalje misli da je automobil kupio samo djeci, ali priča je drukčija", piše Hypetv.rs.

