Suprug Blanke Vlašić najnovijim videom zaintrigirao obožavatelje: 'Moj tajni život'

Ruben Van Gucht (38), suprug hrvatske atletske legende Blanke Vlašić (41), izazvao je pažnju javnosti objavom na Instagram storyju na kojem je podijelio video, ali nije otkrio gdje je nastala snimka, dok je u pozadini svirala pjesma ''In My Secret Life'' - Leonarda Cohena, a zanimljivo je da je odabrao baš tu pjesmu, čiji je prijevod ''U mojem tajnom životu'' samo nekoliko mjeseci nakon što je priznao da je u otvorenom braku s Blankom Vlašić.

Ruben je prošle godine za belgijske medije priznao kako dijeli svoj život između Belgije i Hrvatske te da s Blankom ima otvoren odnos: "Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole staviti svoj pečat na tuđe priče. To je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", rekao je tada

'To za nas funkcionira'

Ruben je također otkrio kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne ulazi u detalje. "Blanka je svjesna svega, ali nema potrebu znati sve detalje. To funkcionira za nas", izjavio je u istom razgovoru.

Njegove riječi izazvale su razne reakcije javnosti, no čini se da Ruben i Blanka žive prema vlastitim pravilima, ne obazirući se na mišljenje drugih, a njihov odnos često se opisuje kao nekonvencionalan.

Foto: Instagram Novinar Ruben Van Gucht nedavno je za belgijske medije otkrio kako je s Blankom u otvorenom braku. ''To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla'', rekao je Ruben.

Podsjetimo, Blanka i belgijski novinar Ruben Van Gucht vjenčali su se 2022. godine u Splitu, na intimnoj ceremoniji s najbližim prijateljima i obitelji, a u studenom iste godine postali su roditelji dječaka Monda.

