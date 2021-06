Anđela Šimac, 25-godišnja manekenka i djevojka Dinamovog nogometaša Lirima Kastratija, trenutno odmara u Dubaiju. Na svom Instagramu hvali se izazovnim fotografijama, a jedna od njih izazvala je veliku pažnju pratitelja.

Naime, atraktivna crnka pozirala je u bikiniju s leđa, dok je u prvom planu njena bujna stražnjica. Osim brojnih komplimenata, pala je i pokoja kritika. Naime, dio komentatora ponovno je prozvao Anđelu da je povećala stražnjicu, što je ona već u nekoliko navrata negirala.

"Dobro ti je to umjetno dupe", "Tako prelijepa žena s neukusnim implantatima, ne kužim", "O moj Bože, umjetna guza", pisali su joj.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da pratitelji na društvenim mrežama prozivaju Anđelu za odlazak pod nož.

"Ja sam objavila da je za moju stražnjicu zaslužan moj trener, ali mene su ljudi počeli napadati dok sam bila u srednjoj školi, pričali su da sam vadila rebra s 18 godina, 19 da sam išla raditi svašta na licu, ali to ništa nije istina, tako da ja o svojim plastičnim operacijama otvoreno govorim, radila sam grudi, nemam ništa umjetno na licu, to jest nemam nijednu operaciju, ali sam povećala usnice, mislim da je to danas normala", izjavila je Sinjanka krajem ožujka za Exkluziv.