Strašno ubojstvo: Pjevač pronađen izboden, sin osumnjičen i pritvoren

Američki operni pjevač Jubilant Sykes (71), dobitnik prestižnog Grammyja, pronađen je mrtav u svom domu u Santa Monici nakon što je zadobio kritične ubodne rane. Njegov sin, Micah Sykes (36), uhićen je kao glavni osumnjičenik u ovom tragičnom slučaju, piše The Guardian.

Prva reakcija policije

Prema priopćenju Policijske uprave Santa Monice, policajci su odgovorili na poziv osobe koja je prijavila “napad u tijeku”. Nakon dolaska na mjesto događaja, pronađen je Jubilant Sykes s kritičnim ozljedama. Vatrogasci su intervenirali i proglasili pjevača mrtvim na licu mjesta.

Uhićenje sina i istražni postupci

U domu je zatečen i Micah Sykes, koji je odmah priveden. Policija je osigurala mjesto događaja, a nakon dobivanja naloga za pretres pronađeno je i moguće oružje. Okolnosti incidenta i dalje su predmet istrage, a slučaj će biti predan Uredu okružnog tužitelja okruga Los Angeles radi razmatranja podizanja optužnice.

Problemi sina s mentalnim zdravljem

Strani mediji pišu da je Micah Sykes tijekom godina imao problema s mentalnim zdravljem. Već 2017. godine, žena iz Južne Kalifornije podnijela je zahtjev za zabranu prilaska protiv njega, navodeći da njegovo ponašanje predstavlja stvarnu prijetnju i da je bio nasilan prema članovima obitelji. Micah je također bio prisilno zadržan na psihijatrijskom liječenju nakon pokušaja provale.

