OPET PLASIRALI VRELE FOTKE / Strani mediji Ivanu Knoll nazivaju 'bivšom miss Hrvatske', a manekenke protestiraju: 'Ona to nikad nije bila...'

Manekenka i 'bivša Miss Hrvatske', kako pišu strani mediji, Ivana Knoll posljednjih se godinu dana proslavila kao supernavijačica hrvatske reprezentacije tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Ono što imamo potrebu razjasniti je upravo titula koju stranci pripisuju Ivani, a to je da je ona "bivša misica Hrvatske". Ivana Knoll 2016. se natjecala na izboru za Miss Zagreba i Zagrebačke županije za Miss Hrvatske. Tada je postala druga pratilja Miss Zagreba. S tom titulom nije mogla na izbor za Miss Hrvatske, no dodijelili su joj titulu Miss dijaspore jer ima i njemačko državljanstvo pa je ipak dospjela na izbor za Miss Hrvatske, na kojemu, međutim, nije ponijela nikakvu titulu. "Ona nikad nije bila miss, izbor za miss nisu cice i guzice", komentirale su neke hrvatske misice za 24sata. Naime, ono što mnogi prate nakon SP-a je to kakve modne kombinacije Ivana bira izvan stadiona. U galeriji pogledajte kakvim je haljinama Knoll zadivila strance i zbog čega drži svojih 3,4 milijuna pratitelja na Instagramu...