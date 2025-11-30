Thompsonova nećakinja otkrila što radi, komentari 'pljušte', oglasila se i Meri Goldašić

Lejdi Perković Jarnec, poznata vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), trenutno uživa u sunčanim danima daleko od hladne Hrvatske, a najnovijim fotografijama s Kariba potvrdila je da proživljava pravu bajku.

Pozirajući na pješčanim plažama Dominikanske Republike, Lejdi je oduševila pratitelje svojim morskim izdanjem. U bijelom kupaćem kostimu upotpunjenom elegantnim prozirnim pareom i bijelim cvijetom u kosi, neodoljivo je podsjetila na popularnu Disneyjevu junakinju, što je i sama istaknula u opisu fotografija: "U svom Moana moodu". Tirkizno more, velike školjke koje drži u rukama i kruzer u pozadini savršeno su dočarali atmosferu luksuznog krstarenja na kojem se trenutno nalazi.

Ovo putovanje kruna je ljubavi s profesionalnim plesačem Ivanom Jarnecom, za kojeg se udala u rujnu ove godine. Nakon romantičnog vjenčanja u Varaždinu, gdje je atmosferu do usijanja doveo i njezin ujak Thompson izvedbom hita "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", par je kasnu jesen odlučio provesti istražujući egzotične destinacije.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim reakcijama, ne skrivajući oduševljenje njezinim izgledom. "Savršenstvo. Uživajte", "Predivna", samo su neki od komentara koji se nižu ispod fotografija. Mnogi su se pratitelji, gledajući sunčane prizore, sjetili niskih temperatura kod kuće, pa je jedan od komentara glasio: "A joj, kod nas hladno!!! Drago mi je da uživate". Ispod objave oglasila se i popularna influencerica Meri Goldašić: 'Kraj', kratko je napisala.

