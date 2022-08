Poznati srpski voditelj Ivan Ivanović napisao je pismo s ljetovanja u istarskom Rovinju. U spomenutom pismu se obratio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ivanović je aludirao na Vučićevu izjavu da ga ne zanima ni Rovinj ni Dubrovnik, usprkos tome što deseci tisuća Srba pričaju o hrvatskom primorju.

"Skočio sam u vodu. Jato cipala se razbježalo kud koji mili moji, a hladno istarsko more probudilo me iz roze sanjarenja i ovog apsurdnog skeča. Što meni pada na pamet?! Što će Vučić u Rovinju?! Nije za ovdje, ne bi prepoznao ovu ljepotu, niti razumio ovu slobodu. A zašto ja ljetujem ovdje? Zato što sam tako odlučio. I zato što mi nitko ne može narediti gdje smijem, a gdje ne smijem ljetovati. I zato što puno volim Rovinj, puno. I jako volim da zaje*avam ciple, jako. Dragi moji, danas je trideset deveti dan mog "letovanja“ u Rovinju i pišem vam kako mi je, što radim i kako se provodim. Posljednji put sam to pisao 1986. iz dječjeg odmarališta u Bolu na Braču, zanimljivo, u Hrvatskoj. Možda vam se učini da baljezgam, ali realno, otkud znate što bi sve vama palo na pamet poslije 39 dana mora…", napisao je voditelj u uvodu.

