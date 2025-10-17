Što će Keba reći na novu snajku? Igor Kojić na tatin koncert došao s atraktivnom brinetom

Na sinoćnjem koncertu Dragana Kojića Kebe u Beogradu, pažnju publike i medija privukao je njegov sin Igor Kojić, koji se pojavio u društvu misteriozne brinete za koju srpski mediji navode kako je riječ o njegovoj novoj djevojci.

Nakon nedavnog razvoda od Sofije Dacić, Igor je ponovno viđen nasmijan i opušten, što je mnogima bio znak da je u njegov život ušla nova ljubav.

Foto: Milos Tesic/ata Images /pixsell

Prema pisanju Blica, lijepa brineta, koja je privukla brojne poglede, sjedila je u loži pored Igora i njegove majke Olje Kojić, a fotografije veselog društva možete pogledati ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotova je istrage nesreće podmornice Titan, a Italija ima najdugovječniju baristicu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Igor Kojić nije skidao pogled s atraktivne brinete

Tijekom cijelog koncerta Igor nije skidao osmijeh s lica, a između njega i nove izabranice mogla se osjetiti bliskost. Ipak, u jednom trenutku, kako navodi Blic, kada su primijetili prisutnost fotografa, par se odlučio povući i razdvojiti pa su ostatak večeri proveli nešto diskretnije.

Podsjećamo, Igor se od bivše supruge Sofije Dacić razveo u srpnju ove godine, svega nekoliko mjeseci nakon što su početkom godine sklopili građanski brak. Zanimljivo je spomenuti da se Sofija trenutačno natječe u poznatom glazbenom showu "Zvezde Granda", gdje u žiriju, između ostalih, sjedi i njezin bivši svekar Keba.

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'