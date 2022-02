Večeras smo, na svečanom proglašenju nominacija kroz koje nas je vodio Ivan Vukušić, saznali tko je sve u utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin!

"Glasačko tijelo je u prvom krugu glasanja svoje favorite biralo među ukupno 2116 ovogodišnjih prijava u 37 kategorija, što je povećanje od 332 prijave u odnosu na prošlu godinu“, rekla je glavna tajnica Porina Ivana Martinac.

Bilo je čak 260 prijavljenih albuma, 381 skladba za "Pjesmu godine", a 93 prijave za kategoriju "Novi izvođač". Velik broj prijava, velik interes i velika konkurencija uoči dodjele u Osijeku 25. ožujka.

Prema glasovima struke, najviše nominacija (osam), osvojio je Damir Urban s četvorkom. Gibonni i Matija Cvek imaju četiri nominacije, a 2 Cellos, Šimun Matišić i Zvonimir Šestak tri nominacije.

Album "Lipanj, srpanj, kolovoz“ Urbana&4 nominiran je u kategoriji "Album godine" te u kategoriji "Najbolji album rock glazbe" za koji produkciju potpisuju Damir Urban, Goran Martinac, Matej Zec, Nikša Bratoš i Sandi Bratonja. Album je nominiran i u kategoriji "Najbolje snimke albuma", a ton majstori su Damir Urban, Goran Martinac i Sandi Bratonja.

Pjesma "Sama" nominirana je u kategoriji "Pjesme godine", "Najbolje izvedbe grupe s vokalom" te u kategoriji "Najboljeg video broja" čiju režiju potpisuje Milica Czerny Urban.

Damir Urban ostvario je i nominacije u kategorijama "Najbolja muška vokalna izvedba" s pjesmom "Susjed" te u kategoriji "Najbolji aranžman" za skladbu "Biram ptice" koju aranžerski potpisuje s Antom Gelom.

Zlatan Stipišić Gibonni nominiran je u četiri kategorije. S pjesmom "Lažu fotografije" nominiran je u kategoriji "Pjesme godine" i "Najbolji aranžman" kojeg potpisuje s Nikšom Bratošom.

S pjesmom "Ko si, da si" nominiran je u kategoriji "Najbolje muške vokalne izvedbe", a spot za pjesmu "Lažu fotografije" autora Filipa Filkovića Philatza nominiran je u kategoriji "Najboljeg video broja". Album "U po' ure (extended edition) je zaradio nominaciju u kategoriji "Najbolja snimka albuma", a ton majstori su Nikša Bratoš i Domagoj Perišić.

Matija Cvek također ima četiri nominacije i to u kategorijama Pjesme godine s pjesmom "Ptice" s kojom konkurira i u kategoriji "Najbolje muške vokalne izvedbe".

Album "Izbirljivo i slučajno" nominiran je u kategoriji "Najboljeg pop albuma", a produkciju potpisuje Alan Dović. Matija je s Markom Kutlićem zaradio i nominaciju u kategoriji "Najbolje vokalne suradnje" u pjesmi "Zaplesala je s ljetom".

2 Cellos je s albumom "Dedicated" nominiran u kategorijama "Albuma godine" te "Najboljeg instrumentalnog albuma", a produkciju albuma osim Stjepana Hausera i Luke Šulića potpisuje Filip Vidović. Skladba "Demons" je nominirana u kategoriji Najbolje insturmentalne izvedbe.

Šimun Matišić i Zvonimir Šestak imaju tri nominacije i to u kategorijama "Najboljeg albuma", skladbe i izvedbe jazz glazbe. Šimun Matišić konkurira s albumom "Tribute to B.P." kojeg produkcijski potpisuje s Goranom Martincem, s autorskom skladbom "In Grožnjan, After All These Years" te izvedbom skladbe Boška Petrovića "With Pain I Was Born". Zvonimir Šestak i njegov Groove Assembly konkuriraju s albumom "In The Pocket", autorskom skladbom "Mamafrykah" te skladbom "Chiquinita" u kategoriji "Najbolje izvedbe jazz glazbe".

Popis svih nominiranih pogledajte na službenim stranicama.

U Matis Absolut loungeu u Zagrebu, okupilo se stotinjak glazbenika, producenata, menadžera i ostalih sudionika glazbene scene, iščekujući svoje kategorije. A svečanom proglašenju nominacija pridružio se i Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, grada koji će nakon dugih šesnaest godina ponovo biti domaćin dodjele najvažnije glazbene nagrade.

"Sad kad znamo nominirane, kojima ovim putem čestitam, kao i svima koji su bili predloženi, krećemo s produkcijom samog Porina i Tjedna Porina u Osijeku. Vraćamo se u dvoranu s većom produkcijom i pred veći broj ljudi gdje Porin i pripada“, rekao je Drezga, Izvršni direktor Porina.