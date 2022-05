Pjevač Aerosmitha, Steven Tyler, dobrovoljno je ušao u program liječenja kako bi se usredotočio na svoje zdravlje i oporavak, priopćili su članovi benda na društvenim mrežama. Mnogi obožavatelji su ostali u šoku nakon ove objave, ali ovo pjevaču nije prvi put, navodno je na kokain potrošio oko 6 milijuna dolara.

Sam se prijavio na rehabilitaciju

Njegovi kolege iz benda naveli su da je Tyler bio na operaciji stopala kako bi se pripremio za pozornicu, ali ga je nužnost ublažavanja boli tijekom procesa vratila ovisnosti.

"Nastavit ćemo s našim datumima za 2022., počevši od rujna, te ćemo vas obavijestiti o daljnjim novostima čim budemo mogli. Užasnuti smo što smo tolikim ljudima priuštili neugodnost, posebno našim najvjernijim obožavateljima koji često proputuju velike udaljenosti kako bi sudjelovali na našim nastupima", objasnili su članovi benda.

Naime, Aerosmith je trebao početi s koncertima 17. lipnja, no otkazani su svi nastupi zakazani za lipanj i srpanj. Uz to, bend je najavio da bi mogli nastupati već od rujna. Grupa se proslavila kao jedan od najvećih američkih rock bendova 1970-ih, s hitovima "Sweet Emotion" i "Dream On", prije nego što im se karijera srozala zbog droga i alkohola, s čime je problema imao i gitarist Joe Perry.

Drogirao se od šesnaeste godine

Životna priča ovog rockera je sve samo ne jednostavna i dosadna, 1975., kada je Steven Tyler imao 27 godina, posvađao se sa 16-godišnjom djevojkom, Juliom Holcomb, i uvjerio je njezinu majku da mu pripiše skrbništvo.

"Spomenuo je da želi dokumente o skrbništvu kako bih mogla putovati preko državnih granica dok je bio na turneji”, napisala je Holcomb 2011. za LifeSiteNews. "Nisam mogla vjerovati da je moja majka pristala na to, pitala sam ga kako ju je natjerao na to. Rekao je: 'Rekao sam joj da mi to treba kako bi se upisala u školu", otkrila je Holcomb koja je još otkrila da se Tyler počeo drogirati sa 16 godina.

Tinejdžerica je ostala trudna nakon što je Tyler bacio njezine kontracepcijske pilule s balkona hotelske sobe. Dok je on putovao zemljom i odrađivao koncerte, Holcomb je doživjela tragediju u njihovom stanu. Naime, mlada trudnica morala je izaći na kraj s vatrenom stihijom, stan se zapalio i nije mogla izaći iz njega jer je Tyler inzistirao na tome da imaju tri brave, kako netko ne bi provalio i ukrao mu drogu. Holcomb se ne sjeća kako je izašla iz stana, a kasnije se probudila u bolnici gdje joj doktor rekao da je beba dobro.

Međutim, Tyler joj je rekao da mora pobaciti "zbog oštećenih pluća i nedostatka kisika" koje pretrpjela.

Radio je izopačene stvari...

Nakon zahvata, kada je medicinska sestra izašla iz sobe, Tyler je navodno šmrkao kokain sa stola pored njezinog bolničkog kreveta, priča Holcomb. Njih dvoje su prekinuli 1977., a šest godina nakon Tyler je odlučio otići na rehabilitaciju, to je bio prvi od devet puta da je pjevač odlučio početi ispočetka.

Inače, u autobiografiji iz 2004. "Smeta li te buka u mojoj glavi?", Tyler piše o tome kako je počeo upotrebljavati različite droge kada mu je bilo 16 godina. Bio je toliko zaljubljen u drogu da je podesio budilicu na 4 ujutro kako bi se drogirao, a onda bi zaspao i probudio se dva sata kasnije kako bi započeo svoj dan. Naime, kako je njegov bend postizao globalni uspjeh, stvari su postajale gore. Tyler je za Rolling Stone ispričao anegdotu s Jimijem Hendrixom, kada su se vozili roller coasterom i koristili kemijske inhalante koji sadrže amil nitrit i daju osjećaj nagle euforije.

Slava je samo natjerala Tylera da još više juri za vrhuncem: "Čuješ svoju ploču na radiju i upleteš se u magiju svega toga; napraviš mali udarac”, rekao je. “I neka lijepa djevojka i njezina djevojka odluče uživati ​​jedna u drugoj dok vade iglu, a ti pokušavaš gađati kokain dok ti puše", ispričao je Tyler za RS ludosti koje je radio tijekom vrhunca svoje slave. Osim toga, na početku karijere, prije nego što je bend krstario privatnim zrakoplovima, pjevač je šmrkao kokain na poslužavniku u avionu.

"Reći ću ti što je zabavno", rekao je Tyler za Guardian 2015. "Pronaći pravu stjuardesu i okrenuti je naopačke u stražnjem dijelu aviona", ispričao je pjevač te spomenuo ostale aktivnosti tijekom leta, a to je uključivalo njegovu bivšu djevojku, pjevačicu i nekadašnji Playboyev model Bebe Buell. Kao što je Tyler napisao u svojim memoarima, jednom je dao Bebe da nacrta W na svakoj polovici njegove stražnjice tako da, ako bi ga policija privela zbog droga i zamolila da se sagne, pisalo bi "WOW".

Bebe je godinama od Tylera skrivala njihovu kćerku, glumicu Liv Tyler, a razlog tomu je pjevačeva borba s ovisnošću. Naime, Liv je odrasla misleći da joj je pjevač Todd Rundgren otac, prvi put je upoznala Tylera kada je imala 9 ili 10 godina. Tijekom ludih 1970-ih, Tyler je pronašao srodnu dušu u Johnu Belushiju koji se također žestoko zabavljao. Tyler se jednom prisjetio da je bio u taksiju sa zvijezdom "Saturday Night Live": "Kad je vozač pitao kamo želimo ići, Belushi je uzvratio, kokain!" Naime, dvojac je kasnije pronađen u Studiju 54.

'Nikad nisam bio obožavatelj heroina'

Tylerova je ovisnost bila je na udaru kada nije mogao otpjevati "Star Spangled Banner" prije utakmice Red Soxa 2004. u svom rodnom gradu Bostonu. Kao što je napisao u svojim memoarima, bio je “napušen kao zmaj” dok je lokalna Nacionalna garda letjela avionima F-16 iznad njegove glave i “riječi su se topile poput voska svijeće na plavom nebu”, opisao je u knjizi. Heroin za Tylera nije bio baš droga koju je konzumirao. "Nikad nisam bio obožavatelj heroina", napisao je. “Učinio sam to jednom, igla je išla ravno u dupe", dodao je.

Pokazujući malo ponosa usred drogiranog očaja, pjevačeva potreba za supstancama donijela mu je nadimak Pauk. Nalik pauku, napisao je: “Puzao bih po podu tražeći komadiće kokaina, misleći da sam ih ispustio negdje, a zapravo sam ih već riješio." Naime, Tyler je jednom procijenio da je u životu spiskao oko 6 milijuna dolara na kokain, a to ne uključuje ono što je potrošio na supstance kao što su heroin, trava i metamfetamin.

Međutim, Tyler je razbio sve misterije tako što je otkrio da droga većinu vremena nadmašuje seks. Kad ga je novinar TMZ-a pitao s koliko je žena spavao, Tyler se usprotivio i rekao: "Bio sam prezauzet napušavanjem."